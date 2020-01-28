Euronews: учёные всего мира исследуют смертоносный китайский коронавирус в поисках вакцины

Учёные-вирусологи со всего мира пытаются раскрыть тайны загадочного коронавируса из Уханя, чтобы как можно быстрее остановить его распространение. На данный момент исследователи пришли к выводу, что коронавирус из Уханя очень заразен, и возможно, передаётся даже в инкубационный период, когда у человека ещё не проявились симптомы болезни, передаёт Euronews.
Вирусологи всего мира изучают уханьский коронавирус, с тем чтобы как можно скорее остановить его распространение — и в идеале, получить вакцину. В первых рядах находятся китайские учёные, которые делятся полученной информацией со своими европейскими коллегами.
По словам директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, точно установить генезис нового вируса пока не удалось.
ГАО ФУ, директор Китайского центра по контролю заболеваний:Мы тщательно мониторим происходящее, но из-за отличия коронавирусов от других вирусов мы пока не установили то, как произошла его мутация, изучая образцы, полученные из окружающей среды или от пациентов. Но, основываясь на принципах вирусологии, мы предполагаем, что этот вирус мог принять настоящую форму только в результате мутации.
Китайские учёные опубликовали подробное описание нового вируса в международном научном журнале.
Французские микробиологи, работающие в Институте Пастера, также изучают образцы вируса, полученные от инфицированных людей.
АРНО ФОНТАНЭ, директор отдела глобального здоровья Института Пастера: Мы берём образец и пытаемся вырастить новый вирус. Для этого мы помещаем его на клетки, которые подходят для его культивирования. Это утомительная работа, так как данный вирус растёт с большим трудом. Мы создаём для него оптимальные условия, чтобы через несколько месяцев получить жизнеспособный штамм этого вируса.
Получение жизнеспособного штамма позволит более подробно изучить его свойства. По последним данным, уханьский вирус менее смертоносен, чем вирус SARS, но более заразен. И возможно, передаётся от человека к человеку ещё до появления симптомов заболевания.
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