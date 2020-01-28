Sky News: жизнь посреди эпидемии — пока власти приукрашивают реальность, Ухань превращается в «город-призрак»
Как сообщается, число людей, умерших из-за коронавируса, составило 106 человек. За последние несколько часов свой первый случай заражения подтвердила Германия. Американское правительство рекомендует по возможности отказаться от поездок в любые части Китая. А власти самой КНР отложили окончание новогодних каникул, которые должны были завершиться на этой неделе, чтобы оставить людей дома подольше и сдержать распространение вируса.
Город Ухань, ставший источником вспышки коронавируса, остаётся закрытым. Однако в понедельник туда приехал высокопоставленный государственный чиновник. С подробностями наш корреспондент в Китае Том Чешир.
Лучше поздно, чем никогда. С момента вспышки нового заболевания китайское руководство предпочитало оставаться подальше от эпицентра. Это не укрылось от внимания общественности и явно не пришлось ей по нраву. И вот перед нами — Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР, второе по значимости лицо в стране после председателя Си Цзиньпина.
Наверстать упущенное властям помогали государственные СМИ, которые преданно документировали весь продолжительный и полный изъявлений доброй воли правительства визит господина Ли. Вот премьер появляется на стройке, где медицинский центр возводят с двойной скоростью. А вот Ли в супермаркете, там же — якобы ничего не подозревающая женщина пакует свои покупки. Симпатичная, но простоватая деталь. К столь высокопоставленному лицу, особенно, когда его снимают на камеру, так просто не подберёшься — здесь не обошлось без тщательно отрежессированного действа.
Другие кадры, также распространяемые государственными СМИ, призваны выполнять схожую цель — показать, что подмога уже здесь и припасы скоро будут. Машина пропаганды пытается приукрасить весьма непростую ситуацию.
Но в этой пропагандистской войне есть и другие фронты. Мэр Ухани признал ошибки местного правительства, но при этом вину, по всей видимости, пытается возложить на бюрократию центрального руководства.
ЧЖОУ СЯНЬВАН, мэр города Ухань: Как государственный служащий на региональном уровне, я могу раскрыть определённую информацию, только после того как мне дадут на это разрешение. Многие этого не понимают.
Пока госслужащие занимаются оттачиванием официальной версии происходящего, Ухань продолжает пребывать в отчаянном положении. Девять миллионов человек, по сути, оказались в карантине в городе-призраке. Число случаев заражения коронавирусом и смертей от него продолжает расти. В городе по-прежнему остаются и граждане других стран, власти которых готовят различные планы по эвакуации соотечественников. Во всём Китае осуществляются меры по сдерживанию распространения вируса.
ТОМ ЧЕШИР, корреспондент Sky News: Вот такие проверки, как здесь, в Пекине, становятся теперь обычным делом по всей стране. Главное опасение заключается в том, что люди могут стать переносчиками вируса ещё до того, как у них проявятся какие-то симптомы, и тогда подобные проверки будут по большому счёту бесполезны.
Власти особенно тщательно следят за общественным транспортом. Мы как раз прошли проверку на наличие повышенной температуры. Ещё только на прошлой неделе в это же время такие пропускные пункты с сотрудниками транспортных служб в костюмах биозащиты могли бы показаться чем-то из ряда вон выходящим, но сегодня они уже стали частью обычной жизни посреди эпидемии.
Том Чешир, Sky News, Ухань.
Дата выхода в эфир 28 января 2020 года.
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