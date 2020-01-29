Local: «всего лишь иллюстрация борьбы с вирусом» — датская газета не стала извиняться за карикатуру на флаг Китая

Пекин потребовал публичных извинений у газеты Jyllands-Posten за «оскорбительную» карикатуру на китайский флаг, на котором вместо звёзд был изображён коронавирус, сообщает The Local (Denmark). Однако датская газета заявила, что никого не хотела оскорбить этим рисунком, который, по словам главного редактора, представляет собой всего лишь иллюстрацию борьбы Пекина с этой смертоносной болезнью.
Китай потребовал у датской газеты Jyllands-Posten принести публичные извинения в связи с публикацией сатирической карикатуры на китайский флаг, пишет датская версия издания The Local со ссылкой на заявление посольства КНР в Дании.
В этом заявлении диппредставительство указывает на то, что этот рисунок является «оскорблением Китая» и что он «ранит чувства китайского народа».
«Нынешняя вспышка нового коронавируса уже унесла в Китае 81 драгоценную жизнь. В то самое время, пока китайское правительство и китайский народ прилагают все возможные усилия для борьбы с этой необычной и неотложной угрозой для здоровья, Jyllands-Posten опубликовала «сатирический рисунок» Нильса Бо Бойесена, который является оскорблением для Китая и ранит чувства китайского народа», — говорится в заявлении посольства.
В нём также подчёркивается, что «из-за отсутствия какого-либо сочувствия или сопереживания эта карикатура стала падением ниже всяких границ цивилизованного общества и перешла этическую грань свободы слова, оскорбляя человеческую совесть».
Посольство Китая выразило «сильное негодование» и потребовало от издания Jyllands-Posten и Нильса Бо Бойесена «раскаяться в своей ошибке и публично извиниться перед китайским народом».
Главный редактор газеты Якоб Нибро, между тем, заявил, что этой карикатурой они не хотели никого оскорбить.
«Этот рисунок не был нацелен на то, чтобы посмеяться или поиздеваться над Китаем, — заявил он. — Нарисованный флаг с изображением коронавируса — это всего лишь иллюстрация того, что они борются с вирусом. И всё».
На данный момент жертвами коронавируса в Китае стали более сотни человек. А общее количество подтверждённых случаев заражения превысило отметку 4 тыс. человек.
Как напоминает The Local, издание Jyllands-Posten в 2005 году также оказалось в центре скандала из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате против газеты даже готовился теракт, который удалось предотвратить. Эта публикация тогда негативно отразилась на экспорте страны. А в ряде мусульманских стран протестующие даже жгли датские флаги.
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