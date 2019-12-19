Independent: итальянского художника раскритиковали за сравнение брексита с побегом из Освенцима

Итальянский карикатурист Марио Импрота вызвал бурю негодования своей новой работой. Он изобразил ЕС нацистским лагерем смерти, а Бориса Джонсона — беглым заключённым. Позже под давлением общества художник признал, что совершил ошибку, и вместо концлагеря нарисовал туалет, пишет The Independent.

Итальянский карикатурист Марио Импрота вызвал бурю негодования, изобразив Европейский союз нацистским лагерем смерти, а Бориса Джонсона — беглым узником. Художник опубликовал картинку в Twitter с тегом #Brexit после победы Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании, пишет The Independent.

На изображении премьер-министр, размахивающий британским флагом, спасается бегством из концентрационного лагеря. На его воротах находится надпись «Европейский союз» точно там же, где расположены слова «Работа делает свободным» над входом в Освенцим, отмечает издание.

Сравнение между ЕС и концлагерем породило волну критики со стороны политиков, еврейского сообщества Рима и даже некоторых подписчиков художника в Twitter. Представители музея Аушвиц-Биркенау также прокомментировали карикатуру на итальянском языке.

Они напомнили, что надпись «Работа делает свободным» была «циничной иллюзией, которую СС давали заключённым». «Эти слова стали отображением человеческой ненависти. Помня об Освенциме и его жертвах, больно смотреть, как этот символ используют и постыдно надругаются над ним», — добавили сотрудники музея.

Импрота прославился в Италии как автор образовательной кампании, в которой мэр Рима Вирджиния Раджи представала героиней комикса. Она дистанцировалась от карикатуры и прекратила сотрудничество с художником, обращает внимание издание.

После широкого порицания Импрота внёс коррективы в свою работу. Вместо Освенцима он нарисовал туалет, признав, что было «некорректно отождествлять ЕС с концлагерем», отмечает The Independent.

Ho modificato la vignetta.

Non era corretto identificare l’Unione Europea con un campo di concentramento. pic.twitter.com/lJtIOwZaq6 — Mario Improta (@marioimprota72) December 15, 2019

Всё это произошло на фоне скандала вокруг футбольной Серии А в Италии. Многим пришлась не по душе антирасистская кампания соревнований, символом которой стало изображение трёх обезьян.

Художник Симоне Фугаццотто вступился за свою работу, заявив: «Я рисую обезьян только как метафорическое изображение людей. Мы поворачиваем эту идею против расистов, потому что изначально мы все обезьяны. Поэтому я нарисовал западную обезьяну, азиатскую обезьяну и чёрную обезьяну».