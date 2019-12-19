Independent: итальянского художника раскритиковали за сравнение брексита с побегом из Освенцима
Итальянский карикатурист Марио Импрота вызвал бурю негодования, изобразив Европейский союз нацистским лагерем смерти, а Бориса Джонсона — беглым узником. Художник опубликовал картинку в Twitter с тегом #Brexit после победы Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании, пишет The Independent.
На изображении премьер-министр, размахивающий британским флагом, спасается бегством из концентрационного лагеря. На его воротах находится надпись «Европейский союз» точно там же, где расположены слова «Работа делает свободным» над входом в Освенцим, отмечает издание.
Ho modificato la vignetta.— Mario Improta (@marioimprota72) December 15, 2019
Non era corretto identificare l’Unione Europea con un campo di concentramento. pic.twitter.com/lJtIOwZaq6
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