20 minutes: «все мы обезьяны» — в Италии возмутились новой кампанией против расизма в футболе

Для борьбы с процветающим на итальянских стадионах расизмом футбольная Серия А начала новую кампанию и представила её на фоне тематических картин, которые неприятно удивили футбольный мир, сообщает 20 minutes. Изображённые на них обезьяны должны по замыслу автора и заказчика провозглашать ценность мультикультурализма и братства, но вместо этого напоминают об издевательских обезьяньих криках в адрес темнокожих игроков.

В понедельник итальянская футбольная Серия А анонсировала введение различных мер по борьбе с расизмом, однако благие намерения отошли на второй план из-за использования неоднозначной картины, пишет 20 minutes. Как отмечает издание, изображение трёх обезьян вызвало негодование у игрока «Интернационале» Ромелу Лукаку и ФК «Рома». В клубе выразили своё «крайнее удивление» распространившейся по соцсетям картине с нарисованными обезьянами и отметили, что инициатива против расизма похвальна, но они «не уверены, что это хороший способ» её реализации.

Лукаку, бельгийский футболист африканского происхождения, уже страдал от расистских выходок в Кальяри, где в его адрес кричали по-обезьяньи. Он назвал новую кампанию «позорной», а бывший игрок английской сборной Стэн Коллимор иронично предложил загримировать чёрным футбольные талисманы.

Fantastic to see Serie A anti racism campaign posters ( yes, it's really real)



Maybe get the mascots to Black up as a finishing touch.



pic.twitter.com/K4GzSOLyNU — Stan Collymore (@StanCollymore) December 16, 2019

Как рассказывает французский сайт, ранее в тот же день исполняющий обязанности генерального директора Лиги Луиджи де Серво представил план по борьбе с расизмом. В частности, он предлагает в каждом из 20 клубов Серии А выбрать представителя для этой миссии, чтобы они все вместе подписали общий устав.

Однако эти намерения затмила презентация картины итальянского художника Симоне Фугаццотто, которую должны выставить в миланской штаб-квартире организации. На триптихе изображены три обезьяньи головы крупным планом с нанесённым цветным контуром. По словам Лиги, которые приводит издание, это произведение «призвано защищать ценности интеграции, мультикультурализма и братства». «Этим триптихом я пытался рассказать, что мы сложные и интересные существа, что мы можем быть грустными и радостными, католиками, мусульманами или буддистами, но в глубине души то, что нас определяет, — это наши действия, а не цвет кожи», — со своей стороны заявил Фугаццотто в интервью Football-Italia и подчеркнул: «Все мы обезьяны».

В то время как на стадионах Италии постоянно происходят расистские выходки, особенно часто — обезьяньи крики в адрес темнокожих игроков, множество обозревателей плохо восприняли предложенные меры. Как сообщает 20 minutes, ассоциация FARE, которая борется с дискриминацией в футболе, упрекнула итальянские власти в бездействии и назвала кампанию Серии А «плохой шуткой».