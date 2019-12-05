Guardian: «Чёрная пятница» — итальянское издание осудили за расизм в анонсе матча Серии А
На итальянскую спортивную газету Corriere dello Sport обрушился шквал критики из-за заголовка «Чёрная пятница» в отношении бельгийского футболиста конголезского происхождения Ромелу Лукаку и английского футболиста ямайского происхождения Криса Смоллинга, сообщает The Guardian.
Таким образом издание анонсировало 14-й тур Серии А между «Интером» и «Ромой», который состоится в пятницу.
«Лукаку и Смоллинг, бывшие партнёры по команде «Манчестер Юнайтед» и сегодняшние кумиры в «Интере» и «Роме», это битва в рамках битвы, которая состоится завтра, с чемпионством в Серии А и местом в Лиге чемпионов на кону», — гласит подпись на первой полосе над скандальным заголовком.
Осудить подобное проявление расизма поспешили в клубе, за который в данный момент выступает Смоллинг, «Рома». «Никто. Абсолютно никто. Ни единой души. Автор заголовка в Corriere dello Sport», — сказано на официальной страничке итальянской команды в Twitter перед изображением первой полосы Corriere dello Sport.
No one:— AS Roma English (@ASRomaEN) 5 декабря 2019 г.
Absolutely nobody:
Not a single soul:
Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH
Ссылки по теме
-
Daily Mail: в Британии предложили разрешить всем считать себя чернокожими
-
Le Parisien: французского сенатора обвинили в расизме за сравнение женщин в хиджабах с «хэллоуинскими ведьмами»
-
TV5 Monde: африканские студенты РУДН довольны всем, кроме погоды и расизма
-
The Independent: президент ФИФА призвал к пожизненному отстранению расистов от футбольных матчей