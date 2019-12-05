Guardian: «Чёрная пятница» — итальянское издание осудили за расизм в анонсе матча Серии А

Итальянскую газету Corriere dello Sport обвинили в расизме из-за заголовка «Чёрная пятница» о предстоящем матче футболистов «Интера» и «Ромы», передаёт The Guardian. При этом, по словам редактора издания Ивана Заззарони, «безобидная статья была отравлена теми, у кого внутри есть яд».

На итальянскую спортивную газету Corriere dello Sport обрушился шквал критики из-за заголовка «Чёрная пятница» в отношении бельгийского футболиста конголезского происхождения Ромелу Лукаку и английского футболиста ямайского происхождения Криса Смоллинга, сообщает The Guardian.



Таким образом издание анонсировало 14-й тур Серии А между «Интером» и «Ромой», который состоится в пятницу.



«Лукаку и Смоллинг, бывшие партнёры по команде «Манчестер Юнайтед» и сегодняшние кумиры в «Интере» и «Роме», это битва в рамках битвы, которая состоится завтра, с чемпионством в Серии А и местом в Лиге чемпионов на кону», — гласит подпись на первой полосе над скандальным заголовком.



Осудить подобное проявление расизма поспешили в клубе, за который в данный момент выступает Смоллинг, «Рома». «Никто. Абсолютно никто. Ни единой души. Автор заголовка в Corriere dello Sport», — сказано на официальной страничке итальянской команды в Twitter перед изображением первой полосы Corriere dello Sport.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) 5 декабря 2019 г.

«Футбол — это страсть, культура и братство. Мы выступаем и будем выступать против любой формы дискриминации», — отметили в клубе Лукаку «Интер».

Итальянский агент бельгийца Федерико Пасторелло признался, что ему стыдно читать подобное. Однако добавил, что Лукаку, хотя и не в восторге от заголовка, но «достаточно силён, чтобы противостоять ему».

«Будучи агентами, мы пытаемся защитить своих клиентов от этой огромной проблемы, потому что дело не только в газете, это та проблема, которую ты можешь почувствовать на стадионе, в социальных сетях, на улицах», — заявил Пасторелло.

При этом сама статья под заголовком «Чёрная пятница», как отмечают в издании, пытается поднять проблему расизма в высшем дивизионе итальянской футбольной лиги, призывая поддержать футболистов «перед лицами тех идиотов, которые освистывают» их.

«Это будет «чёрная пятница», но это не конец сезонной распродажи», — написал корреспондент Corriere dello Sport Роберто Перроне, назвав Лукаку и Смоллинга «двумя цветными гигантами». По словам редактора спортивной газеты Ивана Заззарони, статья призвана почтить «великолепное богатство разнообразия» в футболе.

«Чёрная пятница», для тех, кто хочет и может понять это, лишь восхваляла разнообразие, гордилась разнообразием, великолепным богатством разнообразия. Если вы этого не понимаете, так это потому, что вы на это неспособны. Это безобидная статья, идеально аргументированная Роберто Перроне, которая была отравлена теми, у кого внутри есть яд», — приводит The Guardian слова Заззарони.

Издание отмечает, что на прошлой неделе все 20 клубов Серии А подписали открытое письмо, призвав «всех, кто любит итальянский футбол», объединить усилия по искоренению «серьёзной проблемы расизма».