TV5 Monde: африканские студенты РУДН довольны всем, кроме погоды и расизма

В Российском университете дружбы народов со времён СССР учатся выходцы из африканских республик, и на фоне завершившегося саммита «Россия — Африка» TV5 Monde спросил у молодёжи из Конго, как им живётся в другой стране. Африканские студенты довольны своей альма-матер и отмечают дружелюбие русских, однако жалуются на переменчивую погоду и провинциальную ксенофобию.

В Москве установилась серая и холодная погода ранней осени, однако Ашле Кэзёр, юная студентка из Конго, может рассказать практически только хорошее о своём месте учёбы вдали от африканских берегов.

АШЛЕ КЭЗЁР, студентка факультета фармацевтики: Погода здесь немного расстраивает. Иногда идёт дождь, а иногда... В один и тот же день идёт дождь, а потом выходит солнце. Мы понятия не имеем, как одеться, это немного сложно. А кроме этого всё хорошо.

Ашле — одна из 1200 африканцев, которые сейчас учатся в этом знаменитом университете, названном в честь дружбы народов. Здесь в своё время советские власти хотели обучать элиту стран третьего мира. В 2000—2010 годах расистские инциденты стали предметом разговоров, и в Африке Россия заработала репутацию страны, враждебно относящейся к чернокожим. Но с тех пор, кажется, отношения между двумя государствами улучшились.

Однако как обстоят дела в провинции, например в Иваново, в 350 километрах к северо-востоку от Москвы? Здесь выходец из Конго Бланшар Лубаки изучает менеджмент. Он рассказал о дистанции в отношениях с русскими.

БЛАНШАР ЛУБАКИ, студент на факультете менеджмента в Иваново: С русскими необходимо немного разрядить обстановку. В любом случае, они действительно хотят дружить, хотят болтать. Они все любопытны и стараются понять, узнать: «Откуда вы приехали? Как там живётся? Расскажите нам о своей культуре». И они очень заинтересованы.

Но не все, скорее всего, разделяют оптимистичные взгляды Бланшара. Некоторые студенты всё же отмечают, не распространяя это на всех, некоторую предубеждённость, например, оскорбления на улице.

ФАРИОЛЬ, студент из Конго: По сравнению с такими городами, как Москва, Питер и другие, где ты можешь себя чувствовать комфортно, можешь идти по улице, и на тебя не будут показывать пальцем, потому что ты чернокожий. Здесь люди другие. Возможно, вы не столкнётесь с этим, но мы об этом говорим, потому что сами это испытали.

Расизм в России также затрагивает арабов, кавказцев и азиатов. Согласно центру «Сова», который изучает ксенофобию, с января в стране в результате расистских нападений погибло пять человек.