Эксперт: саммит «Россия — Африка» в Сочи откроет Москве дверь на Африканский континент

Саммит «Россия — Африка», который пройдёт в октябре в российском Сочи, обещает быть масштабным мероприятием — на него приглашены лидеры всех африканских государств и главных организаций континента, пишет Eurasia Review. По мнению экспертов, мероприятие в Сочи даст Москве возможность открыть дверь в Африку и расширить своё сотрудничество с главными игроками региона — в том числе и для того, чтобы компенсировать влияние западных санкций на российскую экономику.

Российский Сочи готовится принимать африканских лидеров — в октябре в городе состоится саммит «Россия — Африка», который станет первым событием такого высокого уровня в истории российско-американских отношений, пишет Eurasia Review. Как отмечается в материале издания, на саммит приглашены главы всех африканских государств и региональных организаций, а председательствовать на нём будут президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель ас-Сиси, который также возглавляет Африканский союз.

Как заявил в интервью Eurasia Review танзанийский медийный консультант и лоббист Гидеон Шу, саммит станет как для России, так и для Африки возможностью наладить отношения в стиле «рука руку моет»: африканские страны могут помочь Москве преодолеть часть экономических проблем, вызванных западными санкциями, а Москва, в свою очередь, может поделиться с ними технологиями, которых в Африке очень не хватает.

По мнению Шу, России необходимо «вернуться в ту эпоху, когда она помогала Африке выбираться из пут неоколониализма», предлагая африканцам, среди прочего, высшее и специальное образование. Африканским же странам нужно сделать так, чтобы российским компаниям стало проще обосновываться и вести деятельность на континенте, убеждён аналитик.

Впрочем, как полагает эксперт, пока российский рынок остаётся для многих африканских стран закрытым, в том числе в связи с отсутствием прямого сообщения между ними и Россией. «Пока в Африке гниют тропические фрукты и овощи, российский рынок из-за санкций пустеет. Почему бы не наладить двустороннее сообщение между Африкой и Россией?» — цитирует его Eurasia Review.

По мысли господина Шу, когда в Африке появятся доступные авиарейсы в Россию, она сможет нарастить интенсивность контактов с Москвой, что позволит не только повысить интерес африканских экспортёров к России, но и популяризовать регион Южной Сахары в качестве туристического направления среди россиян.

Как полагает аналитик, предстоящий саммит в Сочи даст участникам возможность провести диалог и получить актуальную информацию о нынешних инвестиционных трендах, а также завести деловые контакты. «Я считаю, что Сочинский саммит может оказаться новой главой в российско-африканских отношениях, но всё будет зависеть от того, насколько серьёзно настроены все участники на такой результат. Это мероприятие должно будет дать те плоды, которые от него ждут, и оставить у участников стойкие впечатления. Сочи действительно может открыть дверь в Африку», — заявил он в беседе с корреспондентом Eurasia Review.