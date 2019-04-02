Guardian: Запад повернулся спиной к просьбам бедных стран о помощи

Времена, когда западные державы были щедрыми, канули в Лету, констатирует The Guardian. Мировой финансовый кризис 2008 года изменил их политику: отныне просьбы бедных стран о списании долгов игнорируются, из-за чего они вынуждены вводить меры жёсткой экономии, которые ведут их к катастрофе.

Меры жёсткой экономии — это не только реакция ЕС на финансовый кризис 2008 года, но и обычная мера государств с большими долговыми накоплениями, наиболее актуальная в Африке, пишет The Guardian.

Африканским странам трудно получить займы, поэтому они вынуждены смиряться и снижать свои затраты, отмечает издание. Такая реакция резко контрастирует с поведением Реджепа Эрдогана, раскритиковавшего глобальных кредиторов, после того как рост выплат по долговым процентам подкосил турецкие финансы.

Издание отмечает, что времена, когда откуда ни возьмись мог появиться спаситель с большим количеством денег, прошли. В годы холодной войны Турция могла играть на противоречиях между США и СССР, получая, таким образом, средства на развитие. В начале 90-х годов в регионе также оставались геополитические игры, из которых можно было получить финансирование.

Немногим позднее, на стыке тысячелетий, Запад всё ещё считал списание долгов развивающихся стран необходимым и допустимым делом. На саммите G7 в 2005 году были списаны долги 18 беднейших стран мира, преимущественно из Центральной Африки. Общая сумма списанных долгов составила $30 млрд. Однако сегодня всем богатым странам «не до жиру», даже США, пишет The Guardian: мировой финансовый кризис покончил с щедростью всех стран, ставших его жертвами.

Торговые войны Дональда Трампа являются отголосками его кампании по убеждению избирателей в том, что бедность в Америке вызвана «нечестными манипуляциями с валютой» и кражей интеллектуальной собственности. Внешняя политика России отныне посвящена «кибератакам на демократические институты других стран». Европа замкнулась в себе, больше думая о своих престарелых гражданах и о том, как обеспечить их затратные планы на пенсии. Даже Великобритания, несмотря на свою репутацию щедрого донора, сфокусировала большую часть своих средств на финансировании кампании «покупай британское». Что касается Китая, то у него много денег, но он склонен предоставлять займы, а не делать подарки.

Как пишет The Guardian, Запад повернулся спиной к отчаянным просьбам — таким как, например, просьбы Мозамбика о списании долгов после разрушений, причинённых циклоном «Идай». Согласно данным МВФ, Мозамбик находится в состоянии дефолта и не способен обслуживать свои долги.

Издание напоминает, что у бедных африканских стран была надежда в лице Китая, резкий подъём которого в 2009—2010 годах спас мировую экономику от рецессии и приносил выгоду странам Африки. Однако, начиная с 2016 года, экономика КНР замедлилась — и положение африканских стран затруднилось.

Поэтому теперь многие центральноафриканские страны вынуждены принимать меры жёсткой экономии, держащие в ежовых рукавицах домашние хозяйства и предприятия и провоцирующие повышение налогов и сокращение госсубсидий. Как отмечает The Guardian, в условиях жёсткой экономии тяжко придётся любой стране, но для Центральной Африки это настоящая катастрофа.