SRF: Евросоюз проигрывает «красному дракону» в гонке за Африку

Китай успешно проводит в Африке политику «агрессивной экспансии», обгоняя Европу по инвестициям в регион, сообщает SRF. Пока в Брюсселе мешкают, Пекин строит плотины, железнодорожные линии, заводы и школы. «Нам нельзя отдавать Африку китайцам», — спохватились в Европе.

«Нам нельзя отдавать Африку китайцам», — заявил сегодня в Вене организатор форума Евросоюз — Африка, канцлер Австрии Себастьян Курц. Это очень громкое заявление. И оно передаёт суть устремлений участников форума, ведущих политиков из порядка 20 стран и представителей около 800 предприятий: Европейский союз должен сильнее доверять африканскому континенту и больше в него инвестировать.

В европейской политике в отношении Африки необходима смена парадигмы, убеждён организатор Себастьян Курц. С утра Курц вместе с президентом Руанды Полем Кагаме (на кадре справа) поприветствовал своих высокопоставленных гостей. Кагаме также президент Африканского союза и соорганизатор форума.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Представители африканских правительств часто жалуются на то, что, хотя мы и активно поддерживаем сотрудничество в целях развития, но в том, что касается инвестиций, Китай становится всё сильнее. А нам нельзя отдавать Африку китайцам.

ПОЛЬ КАГАМЕ, президент Руанды: От этого партнёрства выигрывает и Африка, и Европа. Если мы всё сделаем правильно, то вместе станем сильнее, чем раньше.

Форум в Вене, где находится штаб-квартира ООН, проходит под лозунгом внедрения цифровых технологий и инноваций. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также убеждён, что в будущем экономическое сотрудничество с Африкой должно играть бóльшую роль.

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР, председатель Европейской комиссии: Речь идёт не только о помощи в развитии, не только о миграции. Речь идёт о партнёрстве равных и сегодня мы сделаем шаг в нужном направлении.

На встрече немецкий технологический концерн Siemens уже объявил о том, что инвестирует в Африку полмиллиарда евро.

Получается, что на саммите Евросоюз — Африка слова Себастьяна Курца были услышаны. ЕС хочет больше инвестировать в Африку, в том числе и из-за Китая. Красный дракон уже годами проводит в этом регионе политику агрессивной экспансии. Китай инвестирует деньги в крупные инфраструктурные проекты, строительство плотин, заводов и школ. Репортаж Штефани Шунке.

Китай хочет и дальше расти. Сегодня об этом ясно заявил глава государства и правительства Си Цзиньпин. Коммунистическая партия празднует 40-летие открытия рынка страны. За несколько десятилетий Китай сделал то, на что промышленным странам потребовались столетия, с гордостью заявил Си.

Активность в Африке также растёт. В 2011 году страна инвестировала в Африку 16 миллиардов евро, а в 2016 сумма достигла 40 миллиардов евро. ЕС нужно срочно действовать, считает Эвита Шмиг, эксперт по Африке из Фонда науки и политики в Берлине.

ЭВИТА ШМИГ, экономист Фонда науки и политики: Нам нужна сильная Африка, чтобы поддерживать нас и сотрудничать с нами в глобальных вопросах, например, климата, безопасности, борьбы с терроризмом и схожих тем. Мы зависим от Африки.

Но пока Европа тщательно обдумывает стратегию, Китай двигается вперёд. Страна помогла построить новую железнодорожную линию, возводит плотины или открывает заводы по производству дешёвой китайской продукции.

На данный момент США, Великобритания и Франция инвестируют в Африку больше денег, чем Китай, но с обещанными дополнительными инвестициями в размере 60 миллиардов долларов Китай их скоро сможет обогнать.

ЭВИТА ШМИГ: Европе, конечно же, заинтересована в Африке как будущем рынке сбыта. Африка — это регион, который, как полагают сейчас, будет развиваться динамичнее остальных в ближайшие годы или десятилетия.

Китай или Европа — гонка за Африку началась.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2019 года