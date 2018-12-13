France info: Россия борется за ЦАР с помощью переговоров и конкурса красоты

Центрально-Африканская Республика долгое время была сферой влияния Франции, однако в последнее время Россия значительно усилила там свои позиции. Как пишет France info, Москва не только ведёт свои мирные переговоры в пику французским, но и развивает социальную и культурную сферу страны.

Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли прибыла в Центрально-Африканскую Республику не с пустыми руками, пишет на своём сайте France info. Она привезла с собой 1400 автоматов и машины-амфибии в помощь местным властям. В ЦАР сейчас царит гражданская война, отмечает автор статьи.



Месяц назад министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Франция всё же выделит помощь в размере € 24 млн на то, чтобы выплатить задолженность по зарплате и пенсиям в ЦАР, а также на строительство мостов. Два года назад Париж резко свернул свою военную операцию в Центрально-Африканской Республике, а теперь решил вернуться.



Однако, как отмечает автор статьи, за это время образовавшуюся пустоту заполнила Россия, и произошло это меньше, чем за год. Она послала туда своих инструкторов, пишет издание, которые уже обучили больше 1600 солдат ЦАР. «Российское наступление» продолжается и в политической плоскости: Москва запустила новый мирный процесс, пытаясь примирить 14 военных формирований, которые делят между собой страну. Вот только, по словам автора статьи, этот «Хартумский процесс» — прямой конкурент переговорам, которые проводятся под эгидой Франции и Африканского союза.



Кроме того, Россия разворачивает свою деятельность и в культурном и социальном поле: финансирует радио и бесплатные газеты, конкурсы стихов и соревнования по футболу. И даже конкурс «Мисс ЦАР» организовала Россия. По словам автора статьи, Москва видит в брошенной всеми Центрально-Африканской Республике идеальный плацдарм посреди африканского континента, и при этом косит глаз на её недра, полные запасов золота и алмазов.



В итоге Париж и Москва открыто конкурируют на территории ЦАР. Но для самих жителей это мало меняет ситуацию, отмечает France info. Централизованная власть контролирует не больше 20% территории страны, а всё остальное находится во власти военизированных группировок. В стране находится 12 тыс. сотрудников спецсил ООН, но и это ничего не меняет. Почти половина населения страны — вынужденные переселенцы, а в рейтинге ООН ЦАР находится на 188 месте из 189 возможных.