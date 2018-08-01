Guardian Оригинал

Guardian: российских журналистов в ЦАР убили «люди, говорящие на арабском»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, несмотря на предостережения местных властей, журналисты вечером выехали из города Сибю и на некотором расстоянии от него попали в засаду.
Guardian: российских журналистов в ЦАР убили «люди, говорящие на арабском»
Reuters
Три российских журналиста были убиты, после того как попали в засаду близ города Сибю в Центральноафриканской республике, пишет The Guardian со ссылкой на официальных лиц.
 
Трое россиян покинули город в районе 7 часов вечера по местному времени. На них напали, когда они находились на расстоянии приблизительно 23 км от города, сказал представитель города Сибю Марсенил Йойо.
 
«Силы безопасности сказали им не ехать, поскольку было уже темно, — приводит издание слова Йойо. — Их похитили около десятка человек в тюрбанах, которые говорили только на арабском».
 
По словам чиновника, журналистов убили на месте, а их водитель сбежал и сообщил властям о случившемся.
 
Владимир Монтейро, представитель миссии ООН в ЦАР, заявил, что тела жертв были доставлены в госпиталь организации в Сибю.
 
Министерство иностранных дел России установило личности убитых журналистов. Речь идёт о Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале. Российское внешнеполитическое ведомство выразило свои соболезнования семьям погибших и заявило о том, что работает над возвращением их тел на родину.
 
Все трое работали над фильмом в сотрудничестве со СМИ, которым руководит «изгнанный российский магнат» Михаил Ходорковский, говорится в статье. Российские средства массовой информации сообщали о том, что журналисты делали материал о российской частной военной компании, действующей в ЦАР.
 
Богатая природными ресурсами, в том числе ураном, Центральноафриканская республика является одной из беднейших и самых нестабильных стран мира. ЦАР захлестнула волна насилия после того, как в 2013 году давний лидер страны, христианин Франсуа Бозизе был свергнут альянсом повстанцев, который преимущественно состоял из мусульман.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Россия убийство ЦАР
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров