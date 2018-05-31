«Стратегическое поражение Украины»: Le Temps о реакции мировых СМИ на «воскрешение» Бабченко

Известие о том, что российский журналист Аркадий Бабченко на самом деле не погиб, вызвало в мире неоднозначную реакцию, отмечает Le Temps. Несмотря на испытанное облегчение, журналисты иностранных СМИ были возмущены «злоупотреблением» фактами со стороны украинских властей. Кроме того, подобные «махинации» с участием журналистов не способствуют укреплению доверия к информации в целом, считают коллеги Бабченко.

Ещё вчера сайт Eurotopics удивлялся тому, что Кремль отрицает свою причастность к убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, напоминает Le Temps. О неубедительности аргументов Кремля писал и российский ресурс Republic. «Только одно но. На этот раз Кремль действительно ни при чём», — отмечает издание. Поскольку Бабченко внезапно появился в Киеве живым, заставив весь мир наблюдать за этим «невероятным театральным представлением» с «вытаращенными глазами».

Для журналистов известие о том, что коллега оказался жив, а инсценировка смерти была частью «спецоперации» украинских спецслужб, стало «большим облегчением». Однако, как отметил генеральный секретарь ассоциации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар, «огорчает и вызывает сожаление тот факт, что украинские спецслужбы играют с правдой». «Нужно ли было прибегать к такой уловке? Ничто не оправдывает инсценировку смерти журналиста», — заявил глава организации, по мнению которого, Бабченко стал инструментом в руках украинских властей.

В то время как украинские СМИ описывали подробности «спецоперации», их западные коллеги были поражены произошедшим.

«Вот это да. Только на Украине…» — прокомментировал новость российский корреспондент The Daily Telegraph.

Arkady Babchenko is actually alive, the whole death thing was actually a special operation to catch those plotting to kill him, he says at a press conference. Wow. Only in Ukraine https://t.co/hwvDfGdyJs pic.twitter.com/W1R98JQqSA — Alec Luhn (@ASLuhn) 30 мая 2018 г.

Как напоминает издание, во вторник новость об убийстве российского журналиста в Киеве «наделала много шума, но не вызвала удивления». По этому поводу высказался даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман, фактически обвинивший в убийстве «российскую тоталитарную машину», однако был ли он посвящён в «операцию», до сих пор не известно.

Разгневанные таким «злоупотреблением» фактами западные СМИ в свою очередь отметили, что для Украины эта инсценировка стала «тактической победой», но «стратегическим поражением». Так, The Washington Post заметила, что облегчение, испытанное от вида живого журналиста, «было столь же сильным, как и ярость, вызванная фальшивой новостью о его смерти».

Британская газета The Guardian в своей редакционной статье отметила, что «в абсурдности этой махинации нет ничего смешного», и задалась вопросом, зачем было заходить так далеко и инсценировать смерть, а не ранение, выразив при этом сожаление, что это ложное убийство сыграет на руку «пропагандистской машине Кремля».

«Оправдывает ли цель средства?» — этим же вопросом задаётся и телеканал Euronews. «Добро пожаловать в мир геополитики эпохи постправды», — иронично замечает американское издание Foreign Policy. Тем не менее «преступления, финансируемые Россией, вполне реальны», утверждает бельгийская Le Soir. А французская Libération иронизирует: «Аркадий Бабченко умрёт, но не сейчас».

Однако скептицизма по отношению к выбранному украинскими властями методу немало. Так, российский журналист Андрей Солдатов считает, что «красная черта была пересечена». «Бабченко — журналист, а не полицейский, а наша работа строится на доверии, что бы Трамп и Путин ни говорили о фейковых новостях», — написал он в Twitter, добавив, что «эта история не поспособствует ни улучшению российско-украинских отношений, ни доверию к информации». Солдатов отметил также, что постановочная смерть Бабченко укрепит позицию Москвы, отрицающей свою причастность к отравлению Скрипалей в Лондоне.