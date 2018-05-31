«Стратегическое поражение Украины»: Le Temps о реакции мировых СМИ на «воскрешение» Бабченко
Ещё вчера сайт Eurotopics удивлялся тому, что Кремль отрицает свою причастность к убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, напоминает Le Temps. О неубедительности аргументов Кремля писал и российский ресурс Republic. «Только одно но. На этот раз Кремль действительно ни при чём», — отмечает издание. Поскольку Бабченко внезапно появился в Киеве живым, заставив весь мир наблюдать за этим «невероятным театральным представлением» с «вытаращенными глазами».
Для журналистов известие о том, что коллега оказался жив, а инсценировка смерти была частью «спецоперации» украинских спецслужб, стало «большим облегчением». Однако, как отметил генеральный секретарь ассоциации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар, «огорчает и вызывает сожаление тот факт, что украинские спецслужбы играют с правдой». «Нужно ли было прибегать к такой уловке? Ничто не оправдывает инсценировку смерти журналиста», — заявил глава организации, по мнению которого, Бабченко стал инструментом в руках украинских властей.
Arkady Babchenko is actually alive, the whole death thing was actually a special operation to catch those plotting to kill him, he says at a press conference. Wow. Only in Ukraine https://t.co/hwvDfGdyJs pic.twitter.com/W1R98JQqSA— Alec Luhn (@ASLuhn) 30 мая 2018 г.
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