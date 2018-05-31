Deutsche Welle о «воскрешении» Бабченко: есть разница между секретными операциями и цирковым шоу

Инсценировка Киевом покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, похожая не на «секретную операцию», а на «цирковое шоу», привлекла внимание всего мира и вызвала много вопросов, пишет Deutsche Welle. Однако, если Киев не представит доказательств подлинного «заговора» Кремля, то это станет «голом в свои ворота» и приведёт к долгосрочной утрате доверия к Украине, отмечает издание.

Новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко разлетелась по всему миру, политики из разных стран выразили своё сочувствие и возмущение, в том числе президент Германии Штайнмайер, пишет журналист Deutsche Welle Максим Драбок. Однако позже произошёл «удивительный поворот»: убийство было только инсценировано украинской спецслужбой СБУ, якобы для того, чтобы выйти на настоящих заговорщиков против Бабченко. «Однако действия СБУ вызывают много серьёзных вопросов, и если на них не будут даны ответы, то это нанесёт ущерб доверию к Украине», — отмечает автор материала.

В частности, возникает вопрос: действительно ли была нужна эта инсценировка?

Для того чтобы расследовать запланированное преступление, необязательно его инсценировать. Возможно, Киев хотел привлечь максимальное внимание, и только подобное инсценированное покушение привлекло бы внимание СМИ во всём мире. Киев планировал обвинить Россию на фоне возмущённой мировой общественности. Однако вместо этого Кремль может сейчас обвинить Киев в введении международного сообщества в заблуждение.

Можно ли после этого доверять Украине, задаётся вопросом автор статьи.

«Есть разница между «секретными операциями» и «цирковым шоу». Как должен реагировать мир, если подобный случай произойдёт в следующий раз? Должен ли он подождать день-другой, чтобы удостовериться, что преступление действительно произошло?» — вопрошает автор. Киевское правительство окажется «вне игры», если не представит доказательств того, что действия спецслужб были оправданы. И даже если эти доказательства появятся, есть риск, что доверие к стране будет в долгосрочной перспективе утрачено.

Человек, который якобы получил от Москвы заказ на убийство Бабченко, сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным генерального прокурора Киева Юрия Луценко, украинские спецслужбы смогли своевременно раскрыть планы покушения и «завербовать» киллера. «До сих пор отсутствует полная картина, Киев должен многое объяснить. В противном случае Россия может получить прерогативу в толковании произошедшего, и «спецоперация» может оказаться для Киева классическим голом в собственные ворота», — резюмирует автор Deutsche Welle.