CNN: Россия и Украина обвиняют друг друга в убийстве журналиста Бабченко

В Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко, сообщает CNN. По словам корреспондента телеканала, Украина и Россия сразу начали возлагать вину за преступление друг на друга, ссылаясь на аналогичные случаи в недавнем прошлом.

Перейдём к другой истории. Мы очень внимательно следим за информацией, касающейся убийства видного российского журналиста, который открыто критиковал действия Москвы на Украине и в Сирии. 41-летний Аркадий Бабченко был застрелен в украинской столице рядом* с многоквартирным домом, где он проживал. Он покинул Россию в прошлом году из-за угроз его жизни. Как заявляет полиция, Бабченко, по всей видимости, стал целью нападения из-за своей журналистской работы.

Украина и Россия обвиняют друг друга в его убийстве. С нами на прямой связи из Москвы корреспондент CNN Фред Пляйтген, который сообщит дополнительную информацию.

Фред, журналист, критически настроенный по отношению к Владимиру Путину, убит в Киеве.

Какие ещё обстоятельства, связанные с его смертью, вы узнали? И над чем он в последнее время работал?

ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Мы точно не знаем, над чем он работал. Но известно, что с момента своего приезда на Украину он придерживался весьма критической позиции в отношении российского правительства.

Более того, его начальник на украинском канале АТР, где работал журналист, рассказал,

что Бабченко занимался исключительно материалами критической направленности, которые требовали журналистских расследований и которые были посвящены России и российскому правительству. По словам этого начальника, в работе Бабченко никак не прослеживалась критика в адрес украинских властей.

Разумеется, сам канал и его руководитель утверждают, что за всем стоят Кремль и Россия, и пытаются связать убийство с тем, над чем работал журналист. Он уехал из России в 2017 году из-за политических преследований, о которых, как вы только что отметили, Розмари, он затем рассказывал. Бабченко делал заявления и публиковал в соцсетях посты, критикующие и вмешательство России в украинский кризис, и её сирийскую кампанию. По его словам, тогда и начались политические преследования, и в 2017 году ситуация стала настолько серьёзной, что он решил бежать из страны.

Вы совершенно правы, Розмари. Разумеется, украинская и российская стороны уже начали обвинять друг друга. Очевидно, что украинцы возлагают вину на Россию, заявляя, что это не первый подобный случай.

В 2017 году в Киеве убили бывшего российского политика по имени Денис Вороненков, он был застрелен. Украинцы говорят, что это было заказное убийство.

Русские, в свою очередь, заявляют, что именно украинцы не могут обеспечить безопасность этих людей. По их словам, уровень насилия и убийств в Киеве и на Украине продолжает расти, а расследования не приносят никаких результатов. Российская сторона уже сама начала расследование.

Как вы можете видеть, Розмари, уже идут поиски крайнего после убийства очередного критика Кремля.

Посмотрим, хватит ли у одной из сторон политической воли найти или по крайней мере отследить убийцу. Большое спасибо. С нами на связи из Москвы был Фред Пляйтген.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 мая 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).