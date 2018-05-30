Обозреватель CNN: если история с Бабченко — правда, то кто теперь поверит Украине?
Джилл, что вы думаете по этому поводу?
Джилл, что вы думаете по этому поводу?
Истребители и вертолёт Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории.
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Японии, женская сборная России одержала победу над командой Швеции со счётом 5:3.
Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» отправил 60-летнего специалиста Тома Тибодо в отставку с должностей главного тренера и президента по баскетбольным операциям.
Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн установил новый рекорд клуба по количеству сезонов с не менее чем 30 результативными передачами.
Японец Кей Нисикори выразил уверенность в том, что россиянин Даниил Медведев в скором времени войдёт в элиту мирового тенниса.
Верховный народный суд Китая принял решение утвердить исполнение смертного приговора в отношении мужчины, напавшего с ножом на воспитанников детского сада.
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони не перейдёт в «Ривер Плейт» и останется в российском клубе.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести свою вторую встречу во вьетнамской столице Ханое. Об этом сообщает южнокорейская газета Munhwa.
Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд стал третьим игроком в истории, которому удалось набрать за карьеру не менее 20 тыс. очков, сделать 5 тыс. передач, 4 тыс. подборов, 1,5 тыс. перехватов, 800 блок-шотов и 500 трёхочковых.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменов.
Алана Мамаева поделилась мнением относительно возможного освобождения своего мужа и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Представитель английского форварда «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни рассказал об инциденте с задержанием своего клиента в Вашингтоне.
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фильм «Богемская рапсодия» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма». Об этом сообщает Variety.
«Питтсбург Пингвинз» на своём льду уступил «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на юге Филиппин. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В Москве в понедельник, 7 января, ожидается до -13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире венесуэльского телевидения заявил, что новый глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо является агентом США.
Мексиканский режиссёр Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рим», получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Об этом информирует Variety.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие в течение суток один раз нарушили режим прекращения огня.
Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил фильм «Рим» мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Об этом сообщает Variety.
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что системы ПРО страны перехватили ракету, запущенную из сектора Газа.
Сотрудники МЧС спасли шесть человек во время пожара в квартире на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
В Сирии для паломников снова открылись ветхозаветные святые места, включая Пещеру первой крови в Дамаске и гробницу Авеля в мечети недалеко от сирийской столицы.
Возле сектора Газа на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом в своём Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» получил фильм «Американцы». Об этом информирует Variety.
Военнослужащие США, дислоцированные в Прибалтике, сорвали литовский флаг со здания прокуратуры в Каунасе.
Американский актёр Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». Об этом сообщает Variety.
Японские власти ввели налог в размере 1000 иен (около $10) на каждое отбытие из страны туристов, покидающих Японию на судах или самолётах. Об этом сообщает РИА Новости.
Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет в интервью телеканалу «Прямой» заявил о недопустимости «силой захватывать храмы».
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Прокуратура Польши передала в суд материалы по делу в отношении троих польских граждан, обвиняемых в поджоге здания Союза венгров в украинском Ужгороде в феврале 2018 года.
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11», запланированный на конец марта, перенесли на начало апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.
Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась вечером 6 января. Об этом в своём Instagram написал другой участник программы Антон Мамон.
Спасатели нашли двух лыжников из Московской области, заблудившихся на Эльбрусе, и спустили их на базу в посёлке Терскол.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Рождеством. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Возле восточных берегов Канады эвакуировали 23 члена экипажа с немецкого контейнеровоза Yantian Express, на борту которого произошёл пожар.
В Сербии сотрудники Горной службы спасения оказали помощь супругам из России, которые на автомобиле застряли в горах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение службы.
Российский президент Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону «Господь Вседержитель». Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что после получения томоса об автокефалии задачей украинских политиков является недопущение межконфессиональной войны.
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook поздравил жителей Украины с Рождеством Христовым, отметив, что созданная в стране ПЦУ получила независимость.
Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что правительство США якобы пыталось организовать государственный переворот в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в рождественском богослужении.
В Польше произошло ДТП с участием туристического автобуса из Белоруссии и грузовика, в результате произошедшего погибли два поляка. Об этом информирует полиция Подкарпатского воеводства.