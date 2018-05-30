Обозреватель CNN: если история с Бабченко — правда, то кто теперь поверит Украине?

По мнению обозревателя CNN Джилл Догерти, история с внезапным «воскрешением» журналиста Аркадия Бабченко — ещё одна «дикая» история с Украины. В эфире телеканала она заявила, что эта спецоперация СБУ не только сильно вредит тем, кто её провёл, но и бьёт по доверию к Украине во всём мире.

Джилл, что вы думаете по этому поводу?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Знаете, с Украины приходит много диких историй. И я думаю, это одна из самых диких.





Если всё верно, что украинские спецслужбы были предупреждены заранее о попытке убийства Бабченко и провели эту операцию, — если это правда, то они перестарались.



И в итоге, как мне кажется, даже несмотря на то, что все благодарны, что Бабченко жив, всё это наносит большой вред журналистике. И, в конце концов, это наносит вред Украине и бьёт по доверию к ней во всём мире.



Кто теперь поверит украинским спецслужбам, если они устроят что-то ещё? Очередной сговор? Очередная спецоперация?



Я думаю, это настоящая дикость, которая в конечном итоге наносит вред тем, кто всё это организовал.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 мая 2018 года.