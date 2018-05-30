Sky News: «убийство» Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

Сообщения об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказались ложными. Как отмечает британский телеканал Sky News, Бабченко публично поблагодарил украинские спецслужбы, которые, по его словам, спасли ему жизнь.
Просто ошеломительная экстренная новость. Российский журналист Аркадий Бабченко, о котором сообщалось, что он убит в Киеве, появился на пресс-конференции на Украине. По словам господина Бабченко, это была операция, которую готовили два месяца. Он благодарит Службу безопасности Украины за спасение своей жизни.
Глава Службы безопасности Украины заявил, что они получили информацию о российском плане убийства господина Бабченко и смогли это убийство предотвратить. Они подтвердили, что господин Бабченко жив.
В связи с мнимым убийством господина Бабченко задержан гражданин Украины. И этого гражданина также просили купить оружие и патроны.
На данный момент картина очень запутанная. Но, насколько нам известно, и эту информацию подтвердили два новостных агентства, российский журналист Аркадий Бабченко, которого вы видите на экране и о котором сообщалось, что он убит в Киеве, появился на пресс-конференции на Украине. Предполагается, что это была операция под прикрытием. Господин Бабченко всё ещё произносит речь. Он приносит извинения за то, что заставил всех пережить.
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