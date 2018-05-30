Sky News: «убийство» Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

21:13 Молодёжная сборная России проиграла Сербии в матче квалификации ЧЕ-2019 Сборная России по футболу (U-21) потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче квалификации чемпионата Европы 2019 года.

21:12 Дина Аверина выиграла второе золото на ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячом Российская спортсменка Дина Аверина выиграла второе золото на проходящем в Софии чемпионате мира по художественной гимнастике.

21:11 Постпред Турции при ООН: военные действия в Идлибе приведут к гуманитарной катастрофе Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что полномасштабные военные действия в сирийском Идлибе приведут к крупной гуманитарной катастрофе в регионе.

21:02 Глава организации «Опора России» рассказал о важности развития экспорта в страны АТР Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин рассказал о важности развития экспорта российской продукции на азиатско-тихоокеанские рынки.

20:56 Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в столице Болгарии — Софии.

20:48 Колобков: рассчитываем, что количество занимающихся футболом детей в 30 регионах вырастет на 25—30% Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что программа наследия чемпионата мира по футболу 2018 года предназначена не только для сохранения стадионов и созданной инфраструктуры, но и для привлечения детей к занятиям в футбольных секциях.

20:45 Кьеза подал в суд на Макгрегора из-за нападения на автобус в Нью-Йорке Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза подал в суд на ирландца Конора Макгрегора в связи с травмами, полученными в ходе инцидента с нападением экс-чемпиона UFC на автобус с бойцами перед турниром в Нью-Йорке.

20:44 Лавров примет участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в конце сентября, которое пройдёт под председательством президента США Дональда Трампа.

20:37 В МИД России предостерегли США от опасных шагов в Сирии Министерство иностранных дел России предостерегает Соединённые Штаты и их союзников от новых опасных шагов в Сирийской Арабской Республике, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

20:24 В РУСАДА сообщили о проходящей в агентстве прокурорской проверке Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о проходящей в организации прокурорской проверке.

20:22 Небензя призвал не подменять понятия при обсуждении антитеррористической операции в Идлибе Россия призывает западных партнёров не «подменять понятия» в обсуждении ситуации в сирийском Идлибе, когда речь идёт об антитеррористической операции в регионе, а не «военных действиях», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

20:16 Австралийский велогонщик Деннис выиграл 16-й этап «Вуэльты», Закарин — 34-й Австралиец Роан Деннис, выступающий за BMC, одержал победу на 16-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».

20:11 Консульство Ирана в Басре возобновило работу в новом здании Иранское консульство в иракском городе Басра продолжило работу в новом здании. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

20:04 Колобков рассказал о схеме финансирования объектов ЧМ по футболу в ближайшие пять лет Министр спорта России Павел Колобков рассказал о схеме финансирования стадионов и других объектов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, в ближайшие пять лет.

20:03 Россия продолжит вести диалог с Японией о безвизовом режиме между Сахалином и Хоккайдо Россия продолжит работать над достижением безвизового режима между Сахалином и японским островом Хоккайдо, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин во время Восточного экономического форума.

20:01 Агент Трабукки рассказал о ходе переговоров с Терри по трансферу в «Спартак» Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как продвигаются переговоры о переходе английского защитника Джона Терри в московский «Спартак».

19:56 Постпред Ирана при ООН: военная операция США в Сирии незаконна Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру напомнил о незаконности американской военной операции в Сирии.

19:55 Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:50 В МИД России заявили о важности сохранения условий для экспорта иранской нефти Россия считает важным совместное с другими странами создание условий для продолжения экспорта иранской нефти на внешние рынки, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

19:39 Постпред Великобритании при ООН рассказала о способах разрешения ситуации в Идлибе Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала о способах разрешения ситуации в сирийском Идлибе.

19:37 Колобков: ответ на предъявленные российским биатлонистам обвинения будет дан в ближайшие 10—15 дней Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес четырёх российских биатлонистов.

19:36 Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге оценили вероятность участия Шараповой в 90% Директор теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталья Камельзон оценила вероятность участия россиянки Марии Шараповой в предстоящем турнире.

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19:12 Поклонская намерена провести проверку пяти депутатов Госдумы из-за возможных нарушений Пять депутатов Госдумы будут проверены комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, об этом сообщила председатель комиссии Наталья Поклонская.

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