Libération: Африка возмущена, что Франция предпочитает ей более богатых студентов

Французское правительство решило резко увеличить стоимость высшего образования для обеспеченных иностранных студентов, чтобы наделять стипендиями остальных, и африканские страны, откуда во Францию приезжает почти половина студентов-иностранцев, возмущены этим шагом, пишет Libération. Они обвиняют французские власти в том, что они предпочитают африканским студентам приезжих из более развитых стран.

Французское правительство приняло стратегию под названием «Добро пожаловать во Францию», в задачи которой входит увеличение числа иностранных студентов во французских вузах. Как поясняет Libération, идея заключается в том, чтобы давать стипендии наименее обеспеченным студентам за счёт тех, у кого есть средства на оплату обучения. Однако в арабских странах, откуда во Францию приезжает основная часть иностранных студентов, это предложение восприняли в штыки, пишет автор статьи.

Так, для приезжающих на обучение во Францию из других стран в 2019 году плата составит €2770 вместо €170 в год за бакалавриат и €3770 вместо €243 за магистратуру. Однако 45% иностранных студентов во Францию приезжают из Африки. В списке из десяти стран, чьих представителей учится во Франции больше всего, шесть африканских: Марокко (38 тыс. в 2017 году), Алжир (больше 26 тыс.), Тунис (больше 12 тыс.), Сенегал, Кот-д’Ивуар и Камерун.

В СМИ этих стран резко отозвались об этой инициативе Парижа, назвав её «денежным цензом». В Марокко раскритиковали эти планы как France first по аналогии с программой Трампа America first. По словам марокканских журналистов, эта мера «разбивает надежды молодёжи из среднего класса на получение французского диплома, который позволил бы ей легко выйти на рынок труда». В итоге они могут предпочесть Франции Бельгию, Россию, Германию, Канаду, где стоимость образования снижается.

Алжирские СМИ, в свою очередь, возмущаются, что теперь стоимость образования во Франции превышает среднюю зарплату в Алжире. Там обвинили французские власти том, что они пытаются выбирать студентов по толщине кошелька, предпочитая выходцев из развивающихся стран, а не из Африки, пишет Libération.