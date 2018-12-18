Daily Times: Африка стала полем конкурентной борьбы между США, Россией и Китаем

Африка стала театром гибридной войны между тремя сверхдержавами — Россией, Китаем и США, пишет The Daily Times. С точки зрения Вашингтона, активность двух других стран в регионе представляет угрозу интересам национальной безопасности США. По-видимому, Москва и Пекин объединили усилия в африканских странах, что ведёт к ослабеванию американского влияния — поэтому администрация Трампа нацелена в первую очередь на противодействие конкурентам, а не на борьбу с терроризмом в Африке.

Африка превратилась в новое поле боя для крупных держав, пишет пакистанская газета The Daily Times.

Как сообщает издание, советник по национальной безопасности США Джон Болтон обнародовал стратегию президента Трампа по Африке, представляющей собой попытку противостоять растущему влиянию Китая и России на континенте. Оба государства обвиняют в «хищнической экономике», от кражи интеллектуальной собственности до похищения минеральных богатств через долги. По уверениям Болтона, американская концепция для региона предусматривает «независимость, самостоятельность и рост, а не зависимость, господство и долг».

По версии американской стороны, действия Китая и России сдерживают экономический рост в Африке и угрожают финансовой независимости африканских стран, а то же время ограничивая возможности для инвестиций США. Кроме того, их хищническая экономика может мешать военным операциям Вашингтона и в конечном итоге представлять серьёзную угрозу интересам национальной безопасности США. Также Болтон заявил, что оба государства наращивают инвестиции в регионе в надежде получить конкурентное преимущество над США. Особенно резко он раскритиковал китайскую инициативу «Один пояс и один путь» — триллионную программу развития инфраструктуры и инвестиций в Азии, Европе и Африке.

Безусловно, Россия и Китай чрезвычайно активны в Африке, признаёт The Daily Times. Россия подписала соглашения о создании экономических зон в Эритрее, изучении возможностей доступа к минеральным ресурсам в южной части Африки, а также расширении военно-технического сотрудничества с Центрально-Африканской Республикой, Чадом, Конго, Зимбабве и другими государствами. Российские частные военные компании работают в нескольких африканских странах, консультируя их лидеров и защищая экономические активы.

Китай предоставил многим из 55 стран Африки миллиарды долларов в виде займов, грантов и финансирования, продолжает издание. Пекин спонсировал крупные инфраструктурные проекты, такие, как железные дороги в Кении, фабрики в Лесото и Намибии, зоны свободной торговли. Также Китай помог Эфиопии запустить первый спутник, открыл ключевую военную базу в Джибути и направил миротворцев в Южный Судан, Мали и Конго. Пекин предоставляет возможности для обучения и получения образования тысячам африканских лидеров, чиновников, студентов и бизнесменов.

И Россия, и Китай делают африканскую безопасность более хрупкой с точки зрения США, отмечается в статье. Вашингтон видит в БРИКС слабую группировку, неспособную подтолкнуть африканские страны к новому экономическому порядку просто потому, что показатели не говорят о возможности успеха.

По предположению пакистанской газеты, подход администрации Трампа в значительной степени опирается на идею о том, что США сейчас необходимо развивать торговые и коммерческие связи с африканскими странами, раскрывая «хищническую практику» России и Китая. Теперь, когда два равных конкурента, по-видимому, объединяют свои усилия в Африке, между сверхдержавами разворачивается борьба за финансовое и политическое влияние. Москва и Пекин направляют инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество над США. В то время как Восток восходит над движущимся к закату Западом, Россия и Китай усматривают для себя новые возможности, пишет The Daily Times.

США хотят, чтобы правительства африканских стран действовали в качестве стратегических партнёров и совершенствовали управление и прозрачность деловых практик, что может помочь этим государствам противостоять угрозам безопасности, в том числе терроризму и военному применению силы. Такое предложение может быть непростым для некоторых африканских стран, учитывая ситуацию в местной политике, коррупцию, неэффективные правовые системы или смешанные суды.

В некоторых странах китайское присутствие наблюдается уже несколько десятилетий. В свою очередь, Россия возрождается в глазах правительств Ближнего Востока и Африки, и Москва настойчиво продвигается в некоторые районы континента, пробуждая старые связи и устанавливая новые. «Вместе Россия и Китай составляют внушительную команду, которая ищет альтернативный путь к устойчивому развитию», — подчёркивает The Daily Times.

Политическое заявление Болтона последовало за долгожданным планом по сокращению численности военнослужащих США в Африке, которые должны проводить контртеррористические операции на континенте в ближайшие три года. Это происходит несмотря на то, что в прошлом году высокопоставленные военные командиры США предупреждали о росте террористической угрозы во многих африканских странах, в особенности на западе континента. Важно отметить, что запланированные сокращения осуществляются в рамках широкой программы, направленной на согласование позиции американских военных со стратегией национальной обороны администрации Трампа, в которой основное внимание уделяется не антитеррористическим миссиям, а «почти равным» конкурентам — России и Китаю.

Как поясняет издание, в целом такой сдвиг в политике означает, что США будут сокращать усилия по борьбе с терроризмом, чтобы перейти к подготовке миссий для противодействия почти равным конкурентам в третьих странах. Ожидается, что африканские страны будут действовать прозрачно и самодостаточно и не будут привязаны к другим государствам долговыми или иными обязательствами.

Такое агрессивное поведение администрации Трампа в отношении России и Китая в Москве и Пекине, скорее всего, воспримут как вызов, отмечает пакистанская газета. Африка сейчас превратилась в театр гибридной войны между тремя державами, в то время как экстремисты продолжают собираться в новых уголках континента, заключает The Daily Times.