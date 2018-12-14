Hill: Болтон увидел в России африканского хищника

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Китай и Россию за «недобросовестную конкуренцию» с США в Африке. По его словам, «хищничиские методы» Москвы и Пекина угрожают независимости африканских стран и создают «значительную опасность» американским интересам на Чёрном континенте.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон представил новую стратегию США в отношении Африки. Он обвинил Пекин и Москву в «недобросовестной конкуренции» на континенте и пообещал, что администрация Дональда Трампа будет противостоять подобной активности, пишет The Hill.

«Великие державы-соперники, а именно Китай и Россия, стремительно расширяют финансовое и политическое влияние по всей Африке. Они целенаправленно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество над США», — заявил Болтон на заседании вашингтонского исследовательского института Heritage Foundation.

«Эти хищнические методы, практикуемые Китаем и Россией, тормозят экономический рост в Африке, угрожают независимости африканских государств, чинят препятствия инвестиционным возможностям США, вмешиваются в американские военные операции и создают значительную опасность национальным интересам Соединённых Штатов в сфере безопасности», — добавил он.

По словам Болтона, предыдущая политика США в Африке имела массу изъянов. Чиновник отметил, что за последние годы Вашингтон выделил региональным странам миллиарды долларов, но «так и не достиг желаемого эффекта».

Поэтому администрация Трампа намерена отказаться от «бессистемного» оказания финансовой помощи всему континенту. Вместо этого США станут финансировать конкретные страны и стратегические задачи. Главная цель этих инвестиций — укрепить средний класс и улучшить деловой климат в африканских странах, пояснил советник.

Болтон также сообщил, что Белый дом планирует «повторно проанализировать» поддержку миротворческих миссий ООН в Африке. США могут отказаться от участия в этих операциях, если сочтут их неэффективными.

Издание обращает внимание, что до сих пор высокопоставленные представители администрации Трампа редко упоминали Африку в своих публичных заявлениях. Основной упор делался на такие внешнеполитические вопросы, как переговоры с Северной Кореей и выход из ядерной сделки с Ираном.

Вместе с тем американский президент уже оказывался в центре скандала из-за его отношения к африканским странам. На Трампа обрушился шквал критики после того, как на закрытой встрече с сенаторами он якобы назвал региональные страны «грязными дырами», напоминает The Hill.