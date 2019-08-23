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El Periódico: «Академик Ломоносов» поможет России в освоении Арктики

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из Мурманска в Чукотку отправляется единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», призванная обеспечить выработку электроэнергии для добычи газа, нефти и драгоценных камней в открытом море. Как отмечает El Periódico, ПАТЭС может стать предметом переговоров по экспорту в страны Африки и Азии.
El Periódico: «Академик Ломоносов» поможет России в освоении Арктики
Reuters

На Чукотке готовятся к прибытию первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», которая отправится из Мурманска уже в пятницу, сообщает El Periódico.

Ожидается, что энергоблок начнёт вырабатывать электроэнергию для платформ для добычи таких важнейших ресурсов, как газ, нефть и драгоценные камни, в открытом море уже в декабре.

Длина плавучей атомной электростанции составляет 150 м, она оснащена двумя реакторами, аналогичными тем, которые используются на атомных ледоколах. El Periódico называет проект одним из важнейших для правительства России. Так, с одной стороны, такой тип военно-морских станций будет способствовать расширению в Арктике, так как требует меньших затрат.

Кроме того, появление подобных объектов, способных обеспечивать электричеством небольшой город, пишет El Periódico, облегчит добычу углеводородного сырья в любой точке Арктики.

С другой стороны, ожидается, что «Академик Ломоносов» станет предметом переговоров по экспорту в страны Африки и Азии.

Как отмечает испанское издание, Арктика считается ключевым, с точки зрения ресурсов, регионом. Так, в июне Пентагон направил в конгресс США отчёт, в котором предупредил о соперничестве за него с Россией и Китаем. Именно это могло породить интерес американского лидера Дональда Трампа к Гренландии.

При этом экологов беспокоит безопасность плавучей атомной электростанции. Так, представители международной экологической организации Greenpeace полагают, что такие случаи, как затопление энергоблоков японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, заставляют «думать о немыслимом». 

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El Periódico Испания Европа
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