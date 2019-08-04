Stratfor: дальнейшее освоение Арктики столкнёт Россию с Китаем и США

Россия видит в Арктике колоссальный экономический потенциал с точки зрения развития судоходства и добычи полезных ископаемых, пишет Stratfor. Однако рост активности в регионе со стороны России, Китая и США может столкнуть страны между собой.

Таяние льдов делает Арктику всё более важным со стратегической точки зрения регионом, пишет Stratfor. Тем не менее активное вовлечение в его исследование в долгосрочной перспективе может поставить под угрозу безопасность государств.

Так, одной из стран, обративших внимание на Арктику, стала Россия. В Москве считают судоходство по Северному морскому пути одним из приоритетных для себя проектов. Но всё же в первую очередь страну интересует добыча полезных ископаемых и освоение нефтяных запасов, доступ к которым облегчают климатические изменения.

Однако после возвращения в Арктику, откуда она ушла после окончания холодной войны, России придётся приспосабливаться к новому раскладу сил. В частности, в регионе появился новый и весьма активный игрок — Китай. Таким образом, Stratfor полагает, что выгода от разработки арктических богатств может в долгосрочной перспективе сделать оборонные позиции России более уязвимыми.

Российские арктические территории, составляющие более половины всей прибрежной зоны региона, продолжают обеспечивать около 15% ВВП страны, в основном за счёт добычи полезных ископаемых. Для сравнения, «арктической» зоной считается примерно 40% территории всей Канады, однако их вклад в ВВП страны равняется лишь 0,5%.

При этом большая часть всех богатств Арктики, принадлежащих России, всё ещё остаётся нетронутой, чему способствуют экстремальные климатические условия. Однако глобальное потепление и технологическое развитие начинают менять ситуацию.

Более того, таяние арктических льдов привлекает всё больше международного внимания к морским путям региона, которые позволяют сократить время в пути между Европой и Азией. Stratfor отмечает, что по Северному морскому пути Россия может доставлять газ из «Ямал СПГ» в Китай всего за 15 дней, в сравнении с 30 днями, которые уйдут на это при использовании нынешнего маршрута.

Однако пройти по нему можно только в определённое время года. Кроме того, все операции в арктических водах до сих пор требуют специального оборудования, а зачастую и использования ледоколов, которые также зависят от погодных условий. Всё это сильно ограничивает коммерческую жизнеспособность проектов в Арктике.

При этом, как отмечает Stratfor, даже нерегулярное использование Северного морского пути потребует значительных инвестиций в арктическую инфраструктуру, в том числе иностранных. Необходимость иностранных финансовых вложений усложнит отношения России и Китая, которые, несмотря на наличие общих интересов, остаются весьма запутанными.

Кроме того, Кремлю также потребуются значительные иностранные вливания и расширение существующего рынка. Всё это может предоставить Китай, однако в таком случае Россия рискует оказаться в зависимом положении.

Стремясь избежать такого положения дел, Россия пытается сбалансировать китайские инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры сотрудничеством с европейскими и японскими компаниями.

Вместе с тем на фоне роста российской и китайской активности США также не могут оставаться в стороне. Для Вашингтона Арктика представляет ценность не столько с экономической точки зрения, сколько с точки зрения стратегически важного расположения региона.

При этом открытие новых морских путей поставит под угрозу границы США и России. А китайская активность в регионе неожиданно поставила ещё один вопрос, в котором Москва и Вашингтон согласны: управление Арктикой должно оставаться в руках восьми арктических государств, в число которых Китай не входит.

Stratfor отмечает, что Россия продолжит активную добычу полезных ископаемых в регионе, а также будет укреплять арктическую границу.