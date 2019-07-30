Euronews: Европа греет Арктику жарой, а Россия, США и Канада — лесными пожарами

Арктику «подогревают» с двух сторон: в Гренландию идёт рекодная жара из Европы, а в Канаде, на Аляске и в Сибири полыхают лесные пожары. Всемирная метеорологическая организация ООН предупреждает, что всё это может спровоцировать катастрофическое таяние ледников в Арктике и Гренландии, которая уже потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за глобального потепления, передаёт Euronews.
Аномальная жара, покидающая Европу, направилась в сторону Гренландии. Второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние.
Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала результаты наблюдений, согласно которым остров оказался фактически в центре новой температурной аномалии. По данным ООН, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счёт поверхностного испарения — притом что до начала лета погодных аномалий на острове не было.
Это привело и к таянию арктических льдов: в середине месяца их площадь сократилась настолько, что едва не побила антирекорд.
С противоположной стороны Ледовитого океана Арктику разогревают лесные пожары в Сибири, а также на Аляске и в Канаде. По данным британской прессы, они уже привели к выделению в атмосферу 120 миллионов тонн углекислого газа. Это больше годового объёма промышленных выбросов большинства стран — и это самый масштабный единовременный выброс с начала века, зафиксированный средствами спутникового наблюдения.
Площадь лесных пожаров в России в настоящее время составляет 2,7 млн гектаров, при этом в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Руководитель сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер в беседе с Nation News прокомментировала предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) запретить этот сайт для поиска попутчиков, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов из-за нелегальных перевозчиков.
Уличный художник Покрас Лампас в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новый регламент для паблик-арта в Москве, согласно которому до нанесения граффити рисунок необходимо согласовать в семи ведомствах.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН прокомментировал заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин о несогласии Китая с позицией главы японского внешнеполитического ведомства по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В России могут разрешить школам, больницам, санаториям и другим организациям, где гражданам положено питание, проводить двухэтапный конкурс, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направляет в правительство, чтобы получить заключение.
Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» 23 июля, в результате которого погибли четверо детей.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин о несогласии Китая с позицией главы японского внешнеполитического ведомства по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза. Он призвал туристов более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей.
Московские суды рассмотрели более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля. Под арест отправлены свыше 60 человек, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец прокомментировала в беседе с RT подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться. По его словам, в период подготовки и проведения выборов необходимо принять эффективные меры по организации надзора.