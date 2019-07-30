Euronews: Европа греет Арктику жарой, а Россия, США и Канада — лесными пожарами

16:03 В Минприроды оценили текущую ситуацию с лесными пожарами в России Площадь лесных пожаров в России в настоящее время составляет 2,7 млн гектаров, при этом в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

16:00 Гаджиев считает, что Самедов смог бы заиграть в Европе Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что завершивший карьеру полузащитник Александр Самедов смог бы успешно играть в европейском чемпионате.

15:57 Билялетдинов рассказал, сможет ли Самедов стать тренером Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о перспективах завершившего карьеру полузащитника Александра Самедова стать тренером.

15:54 Кобелев высказался о частых переходах Самедова между московскими клубами Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о том, почему полузащитник Александр Самедов часто менял клубы, большинство которых были из Москвы.

15:53 Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода На территории Украины за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано более 200 случаев противоправных действий, связанных с торговлей людьми.

15:42 Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

15:42 Прокуратура обвинила экс-функционера FINA в организации заказного убийства 20-летней давности Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания (FINA) Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, которое было совершено более 20 лет назад.

15:34 СМИ: Клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова Лондонский клуб Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по трансферу нападающего Фёдора Чалова.

15:32 В Общероссийском объединении пассажиров уточнили своё предложение о блокировке нелегальных перевозок Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с телеканалом «360» уточнил предложение ООП о блокировке нелегальных перевозок.

15:30 Глава BlaBlaCar в России прокомментировала предложение запретить сервис Руководитель сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер в беседе с Nation News прокомментировала предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) запретить этот сайт для поиска попутчиков, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов из-за нелегальных перевозчиков.

15:28 Покрас Лампас прокомментировал новый регламент для граффити в Москве Уличный художник Покрас Лампас в беседе с телеканалом «360» прокомментировал новый регламент для паблик-арта в Москве, согласно которому до нанесения граффити рисунок необходимо согласовать в семи ведомствах.

15:28 Политолог оценил новый формат проведения Дня независимости Украины Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT изменение формата празднования Дня независимости Украины.

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15:15 Билялетдинов не считает удивительным решение Самедова завершить карьеру Бывший главный тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.

15:14 Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа. Отмечается, что решение было принято в связи с отсутствием компромисса по вопросу места организации акции.

15:10 Кобелев назвал решение Самедова завершить карьеру правильным и взвешенным Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.

15:04 Эксперт прокомментировал список потенциально опасных пород собак Кинолог Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.

15:00 В Совфеде предложили изменить систему закупок социального питания В России могут разрешить школам, больницам, санаториям и другим организациям, где гражданам положено питание, проводить двухэтапный конкурс, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направляет в правительство, чтобы получить заключение.

14:59 В Приамурье из зоны паводка эвакуировали 2363 жителя В Амурской области из подтопленных районов эвакуировали 2363 жителя, заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

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14:55 В РФС оценили работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив» Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин прокомментировал работу VAR на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом».

14:53 Прокуратура заявила о халатности чиновников из-за пожара в «Холдоми» Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» 23 июля, в результате которого погибли четверо детей.

14:45 Бывший баскетболист ЦСКА Родригес перешёл в «Милан» Итальянский баскетбольный клуб «Милан» объявил о подписании контракта с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.

14:44 Чавушоглу заявил об отсутствии проблем с НАТО из-за С-400 Отношения Турции и НАТО не ухудшились в связи с приобретением Анкарой российских С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

14:39 Финская лыжница Ноусиайнен скончалась в возрасте 36 лет Финская лыжница Мона-Лийса Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни.

14:32 Двое россиян вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных молодых игроков, которые к концу 2020 года могут стать звёздами европейского футбола.

14:30 Военный политолог объяснил позицию Китая по ДРСМД Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин о несогласии Китая с позицией главы японского внешнеполитического ведомства по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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14:25 Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

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14:16 «Спартак» объявил об уходе футболиста Фернандо в клуб из Китая Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе бразильского полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань».

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13:59 Теннисистка Кузнецова получила американскую визу Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что получила визу для въезда в США.

13:53 Умер народный художник России Валерий Кокурин Во Владимире в возрасте 88 лет скончался народный художник России Валерий Кокурин, один из основателей владимирской живописной школы.

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13:37 Украина отметит День независимости в новом формате Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада состоится Шествие достоинства, сообщил глава офиса президента страны Андрей Богдан.

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13:05 Пловчиха Ефимова рассказала, каким видит момент для завершения карьеры Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.