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Euronews: Европа греет Арктику жарой, а Россия, США и Канада — лесными пожарами
Арктику «подогревают» с двух сторон: в Гренландию идёт рекодная жара из Европы, а в Канаде, на Аляске и в Сибири полыхают лесные пожары. Всемирная метеорологическая организация ООН предупреждает, что всё это может спровоцировать катастрофическое таяние ледников в Арктике и Гренландии, которая уже потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за глобального потепления, передаёт Euronews.

Аномальная жара, покидающая Европу, направилась в сторону Гренландии. Второму по величине ледниковому щиту планеты грозит рекордное таяние.

Всемирная метеорологическая организация ООН опубликовала результаты наблюдений, согласно которым остров оказался фактически в центре новой температурной аномалии. По данным ООН, за один только июль Гренландия потеряла 160 миллиардов тонн льда за счёт поверхностного испарения — притом что до начала лета погодных аномалий на острове не было.

Это привело и к таянию арктических льдов: в середине месяца их площадь сократилась настолько, что едва не побила антирекорд.

С противоположной стороны Ледовитого океана Арктику разогревают лесные пожары в Сибири, а также на Аляске и в Канаде. По данным британской прессы, они уже привели к выделению в атмосферу 120 миллионов тонн углекислого газа. Это больше годового объёма промышленных выбросов большинства стран — и это самый масштабный единовременный выброс с начала века, зафиксированный средствами спутникового наблюдения.

Дата выхода в эфир 29 июля 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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