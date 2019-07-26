SRF: рост температур по всему миру бьёт рекорды последних 2 тысяч лет

Сейчас Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за последние 2 тысячи лет, сообщает SRF. К такому выводу пришли учёные из Бернского университета, воссоздавшие температурные условия на планете за этот период. К тому же они выяснили, что в отличие от прошлых фаз потепления, сегодняшние климатические изменения носят глобальный, а не региональный характер, а это доказывает, что человек тоже приложил к этому руку.

А теперь о Швейцарии, где сегодня была зафиксирована самая высокая температура за год. 38 °С в Сьоне. И в этот жаркий период Бернский университет провёл два климатических исследования. Они показывают, что сейчас температура поднимается так быстро, как никогда за последние 2 тысячи лет. И в отличие от того, как это было раньше, прогрессирующее глобальное потепление происходит одновременно по всему миру. Репортаж Штефана Ратгеба.

Люди катаются на коньках по замёрзшим рекам. Такие картины нидерландского художника Хендрика Аверкампа из XVII века напоминают об эпохе, которую называют малым ледниковым периодом. С 1300-го по 1850 год в Европе было необыкновенно холодно. До этого в Европе несколько столетий наблюдалось средневековое потепление.

До сих пор учёные исходили из того, что эти фазы потепления и похолодания происходили повсюду в мире одновременно. Но это было не так, о чём свидетельствуют результаты новых анализов Бернского университета. Исследователи получили доступ к мировой базе данных, в которой указано, насколько низкими были температуры в различных местах на Земле за последние 2 тысячи лет.

Эту информацию удалось получить из годичных колец деревьев — на карте они отмечены зелёным, кораллов — отмечены оранжевым, а также ледников и морских отложений. Рафаэль Нойком из Центра климатических исследований в Бернском университете вместе с международной командой учёных проанализировал огромные объёмы таких данных.

РАФАЭЛЬ НОЙКОМ, центр климатических исследований Бернского университета: Впервые мы можем воссоздать температурные условия на всей поверхности земли за последние 2 тысячи лет и таким образом сравнить нынешнее потепление с ранними фазами.

Анализ показывает, что раньше потепление и похолодание не наступало одновременно повсюду на планете. В том числе и во время малого ледникового периода.

РАФАЭЛЬ НОЙКОМ: Раньше это были колебания природного происхождения. За это с одной стороны ответственен хаос в климатической системе. Её качает туда и обратно, как маятник. К тому же на климат влияют внешние факторы, например, извержения вулканов. Мы выяснили, что извержения вулканов — это главная причина резких похолоданий или потеплений.

По словам Нойкома, сейчас ситуация изменилась. Цифры показывают, что в наши дни планета нагревается быстрее, чем когда-либо.

РАФАЭЛЬ НОЙКОМ: В XX веке мы видим, что глобальное потепление носит повсеместный характер. Нынешняя фаза увеличения температур происходит одновременно во всех уголках мира. Повсюду стало в равной степени теплее, чем за последние 2 тысячи лет. И это необычно.

По сравнению с прошлыми периодами потепления, которые происходили в конкретных регионах, нынешнее глобальное потепление коснулось 98 процентов поверхности Земли, утверждают исследователи из Бернского университета. По словам учёных, это доказывает, что нынешнее глобальное потепление вызвано деятельностью человека и продолжит происходить из-за неё.

Дата выхода в эфир 24 июля 2019 года.