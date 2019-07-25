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Euronews: аномальная жара приходит в Европу всё чаще
Климатологи назвали нынешнее европейское лето пятым самым жарким в истории, причём все рекорды по аномальным температурам были зафиксированы с начала этого века. Из-за глобального потепления периоды аномального тепла становятся всё более частыми, начинаются раньше и длятся дольше, причём это затрагивает целые континенты, передаёт Euronews.

Специалисты из немецкого Института изучения климата заявили, что Европа проживает пятое самое жаркое лето — и «аномальное», как они заявляют, тепло в этом сезоне случалось лишь в XXI веке. Свои наблюдения климатологи основывают на многолетних, даже многовековых наблюдениях.

Во французском Бордо был побит температурный рекорд, державшийся 16 лет. Во вторник синоптики зарегистрировали +41,2 °С в тени. Схожая ситуация наблюдается и на другом берегу Ла-Манша. В Лондоне жители используют парки как убежище от летнего зноя.

КЛЕР НАЛЛИС, Всемирная метеорологическая организация: Жара — это одно из свидетельств изменения климата, и периоды аномального тепла становятся всё более и более частыми. Они начинаются раньше и длятся всё дольше. Мы регистрируем всё больше и больше ситуаций — и это касается целых континентов, — схожих с той, что имела место в 2003 году.

Жара в Европе ассоциируется в первую очередь с возникновением лесных пожаров — и с увеличением смертности среди, главным образом, пожилых людей. В 2003 году температуры, балансирующие у отметки 40 градусов по Цельсию, стали причиной кончины более 15 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 23 июля 2019 года.

 

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