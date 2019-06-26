France 24: в четверг во Франции ожидается пик аномальной жары

Во Францию пришла рекордная жара — последний раз температура в июне поднималась до +40 °С только в 1947 году, сообщает France 24. Как передаёт информационный канал, с каждым годом жаркие периоды летом становятся более интенсивными и случаются всё чаще — французы и специалисты винят в таком феномене глобальное потепление.

Будет ли температура повышаться с каждым годом? К четвергу столбики термометра поднимутся до отметки в +40 °С по всей Франции. +38 °С в Париже в июне — это рекордно высокая температура с 1947 года, которая, возможно, скоро станет привычной.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы ощущаем разницу по сравнению с предыдущими годами. Я родилась во время жары 1973 года, так что я с этим с самого рождения. И это действительно ужасно.

ФРАНЦУЗ: Я думаю, что существует глобальное потепление, и, может быть, эта жара — одно из его следствий, да.

ФРАНЦУЖЕНКА: Из-за потепления климата будет всё больше теплеть. Температура будет, как сейчас, взлетать, а потом так же стремительно падать. Мы будет жить во время таких температурных горок.

В 2003 году Франция уже пережила аномальную жару. Тогда от неё погибло 19 тыс. человек. Сейчас, через 16 лет, правительство заявило о ещё более сильном дискомфорте. Специалисты пытаются понять, в чём причина такого климатического феномена.

ЭКСПЕРТ: Да, мы наблюдаем одновременно повышение интенсивности жары, её частотности, иногда она бывает преждевременной. Такие признаки будет наблюдаться всё чаще из-за потепления климата.

Эта необычайная для июня жара не обязательно является предвестницей жаркого лета.

ЛЮДОВИК ЛАГРАНЖ, метеоролог: Ситуация, которую мы наблюдаем в настоящий момент, ничем не предопределяет, каким будет лето. Если мы всего лишь посмотрим на статистику, мы увидим, что когда лето начинается с такой же сильной жары, как сейчас, на вторую половину лета выпадает скорее не слишком жаркая погода.

В прошлом году вторая половина стала самой жаркой во Франции и привела к смерти 1,5 тыс. человек.