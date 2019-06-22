Guardian: континентальную Европу накроет африканская жара

Сильная жара придёт в континентальную Европу на следующей неделе, передаёт The Guardian. В метеорологической службе AccuWeather предупредили о возрастании риска заболеваний, связанных с жарой, и предостерегли пожилых людей и детей от излишнего пребывания на улице в самое жаркое время суток.

На следующей неделе на значительную Европы обрушится сильная жара, которая, как ожидается, побьёт предыдущие рекорды, сообщает The Guardian.

По данным метеорологической службы AccuWeather, вместе с горячим воздухом из Африки высокая температура придёт в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт, а позднее сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию. Ожидается, что температура в этих регионах превысит 32 °C, в некоторых дойдет до 40 °C.

«Несмотря на то, что она будет кратковременной, эта сильная жара может быть уникальной по темпу наступления и интенсивности», — отметили в AccuWeather.

Кроме того, в метеорологической службе отметили, что это создаст некомфортные условия для сна, а также повысит риск возникновения заболеваний, связанных с жарой.

«Пожилые люди и дети в наибольшей степени подвержены риску таких заболеваний, и их пребывание на улице в самое жаркое время суток должно быть ограничено, чтобы снизить риск заболевания», — приводит The Guardian слова метеоролога Эрика Лейстера.

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин предупредила местные власти, а также государственные учреждения о состоянии повышенной готовности, отметив, что прошлогодняя жара привела к гибели 1 тыс. 500 человек.

При этом долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что температура в июле и августе также превысит норму, а также температуру 2018 года, который, по данным Европейского агентства по окружающей среде, стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений.