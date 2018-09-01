NTD: из-за рекордной жары и засухи на дне Эльбы обнажились «голодные камни»

В этом году из-за сильной засухи уровень воды в Эльбе на территории Чехии опустился до полутора метров, и судоходство пришлось временно закрыть. Однако туристов привлекают «голодные камни», которые теперь хорошо видно в обмелевшем русле вблизи города Дечин, передаёт NTD. На огромных валунах выбиты старинные надписи, предупреждающие об опасности неурожая и голодной зимы.

Так называемые голодные камни спустя десятилетия вновь открылись взорам людей в чешском городе Дечин. Они лежат в русле Эльбы и обычно скрыты водой. Но в этом году река сильно обмелела из-за засухи.

На огромных валунах видны даты и надписи, предупреждающие о возможном неурожае.

ВЛАСТИМИЛ ПАЖОУРЕК, директор музея Дечина: Самая известная надпись на камне сделана в 1904 году. Местный предприниматель Франц Мейер открыл бар, где заодно продавал открытки. Они нравились коллекционерам. На открытках были слова с этого камня: «Плачь, если увидишь меня».

Самая старая надпись вырезана в начале XVII века. На открывшиеся валуны приезжают посмотреть десятки туристов.

ЛУКАШ СВАРОВСКИЙ, турист из Чехии: Мы приезжаем сюда год за годом, но никогда не видели «голодные камни». Теперь такая возможность появилась. Не знаю, хорошие это новости или плохие.

Крестьяне, жившие здесь много веков назад, очень боялись засухи. Ведь неурожай означал голодную зиму. Теперь же старинные надписи — лишь памятник истории.

ЗИГФРИД МИДЕ, турист из Германии: Нужно было плакать, потому что было мало воды, мало дождей. Люди сообщали, что скоро придёт голод. Так и было. Сегодня всё иначе — продукты привозят из разных мест, голод не грозит.

Поскольку уровень воды в Эльбе в районе Дечина опустился до полутора метров, судоходство временно закрыли. Однако большинство товаров сюда доставляют на машинах и по железной дороге.

Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.