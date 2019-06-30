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Frankfurter Allgemeine: Европу накрыла волна аномальной жары

Материал представлен в переводе ИноТВ
Европейцы страдают от высоких температур, сообщает Frankfurter Allgemeine. Жара, пришедшая в Европу с потоками горячего воздуха из Африки, достигла рекордных показателей за всю историю метеонаблюдений. В связи со сложившей ситуацией во Франции начали закрывать школы и принимать меры для того, чтобы защитить пожилых и бездомных от аномального зноя.

На актуальной карте погоды почти все европейские страны помечены оранжевым или красным. Во многих местах наблюдаются самые высокие температуры с момента начала метеонаблюдения. Сейчас Европу накрыла волна жары, пришедшая с потоками горячего воздуха из Африки. По сравнению с Германией в Испании и Франции уже давно привыкли к более тёплому лету. Но необычно высокие температуры в июне вызывают беспокойство и у местных жителей.

В Каталонии при температуре 44 ºC возникли масштабные лесные пожары. В Мадриде температуры поднялись до 51 ºC. И во Франции по всей стране людей предупреждали о жаре. Для юга страны прогнозируется рекордная температура в 45 ºC. Один из сотрудников министерства здравоохранения заявил…
 
СОТРУДНИК МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ: Это исторический момент. Французская метеорологическая служба сообщают, что мы переживаем период аномальной жары. Температуры в 42, 43, 44 ºC — это рекорд не только для июня, но и за всю историю метеонаблюдений.
 
В пятницу ряд министров встретились, чтобы обсудить меры против жары. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп сказал, что были отменены уроки в более чем 4000 школ. Некоторые из них были закрыты. По словам министра, были приняты профилактические меры для пожилых людей и бездомных. Волна жары пришла в Европу с экстремальными температурами из Австралии, Индии, Пакистана и регионов на Ближнем Востоке, сообщают в метеорологической службе Германии.
 
Дата выхода в эфир 28 июня 2019 года 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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