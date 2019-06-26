Euronews: от рекордной жары в Европе страдают и люди, и животные

Местные жители и туристы изнывают от накрывшей Европу жары, городские парки и водоёмы часто «берут штурмом». Во Франции в 65 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности — такого в конце июня здесь давно не видели, передаёт Euronews. При этом находить спасительную прохладу трудно не только людям, но и животным.
Как спастись от накрывшей Европу жары в Вечном городе? Местные жители, а также туристы со стажем поняли: проводить время около воды — или налегать на итальянское мороженое!
Кроме известных на весь мир фонтанов, таких как Треви, воду которых лучше не пить, по Риму рассеяны до двух тысяч источников питьевой воды. Когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию, это как нельзя кстати.
ПРОХОЖИЙ:Думаю, что проведу весь день в офисе, там кондиционер. На улице делать нечего — слишком жарко!
ТУРИСТ:В этом месте скапливается всё больше людей. В какой-то момент это может стать опасным: кто-то получит тепловой удар или упадёт в обморок.
В центре Будапешта, как и в любом другом мегаполисе, жара особенно ощутима. Городские парки и водоёмы берут штурмом.
СТУДЕНТКА:Я лично люблю лето и жару! К тому же можно полакомиться мороженым.
ПРОДАВЩИЦА:На моём рабочем месте нет кондиционера — только небольшой вентилятор, но он вдувает горячий воздух в кабину. Поэтому я сижу снаружи.
Во Франции в 65 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности. Во вторник в Париже, Страсбурге, Лионе и других городах столбик термометра превысил 35-градусную отметку. Ожидается, что в среду может быть побит 40-градусный рекорд. Такого в конце июня ещё не видели.
Власти Праги вывели на улицы десятки поливальных машин, к большой радости зевак и туристов.
Находить прохладу трудно не только людям, но и животным, свидетельствуют сотрудники Венского зоопарка. Из трёх живущих здесь орангутанов у каждого своя тактика: один поливает себя из шланга, другой старается пить как можно больше холодной воды, а третья — проводить время под мокрым одеялом.
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