Guardian: из-за перемены климата рекордная жара в Европе может стать нормой

Изменение климата, связанное с деятельностью человека, стало причиной вспышки аномальной жары в Европе в июне, пишет Guardian co ссылкой на доклад европейских учёных. При этом, как утверждают эксперты, если тенденция, наблюдаемая этим летом, сохранится, аномальная жара в Европе станет нормой, что повлечёт за собой серьёзные последствия для здоровья и образа жизни людей.

Изменение климата сделало вспышки аномальной жары, подобные тем, что переживает сегодня Франция и другие европейские страны, в пять, а возможно и в сто раз более вероятными, чем век назад, пишет Guardian со ссылкой на недавнее исследование европейских учёных.

По словам исследователей, вспышки жары, охватившие Европу в июне, на 4⁰С превышают показатели прошлого столетия, а также случаются чаще, чем предсказывают климатические модели.

Согласно опубликованным во вторник данным Службы изменения климата программы «Коперник» Европейского союза, прошедший июнь в мире был самым жарким с 1880 года: если в среднем по миру среднетемпературные показатели превышали норму прошлого века на 1⁰С, в Европе температура была выше на 3⁰С. Во время европейской вспышки жары во многих регионах Франции, Швейцарии, Австрии, Германии и Испании были остановлены температурные рекорды. Так, 28 июня во французском городе Ним была зафиксирована температура +45,9 ⁰С.

Как отмечает газета, рекордная жара стала причиной лесных пожаров в Германии и Испании, вызвала множество сбоев в повседневной жизни континента, а также повлекла за собой множество преждевременных смертей.

По мнению одного из авторов исследования Фредекрики Отто из оксфордского университета, вспышка жары «стала ещё одним важным напоминанием о том, что изменение климата происходит здесь и сейчас. Это проблема не только наших детей».

Другой участник команды исследователей Герт Ван Ольденбург из Метеорологического института Королевства Нидерланды уверен, что, если наблюдаемая во вспышках жары тенденция продолжится, подобные периоды аномально жаркой погоды в июне станут нормой. «И наблюдения, и моделирование демонстрируют устойчивую тенденцию к усилению периодов сильной жары. При этом наблюдаемая тенденция была более интенсивной, чем смоделированная, но мы пока не знаем почему», — отметил специалист.

Как поясняет издание, более частыми и интенсивными вспышки жары делает глобальное потепление, вызванное выбросом углекислого газа вследствие сгорания топлива и другой деятельности человека. При этом, как показало другое опубликованное в июне исследование, лесные пожары, охватившие Северное полушарие в 2018 году, также стали следствием изменения климата, носящего антропогенный характер.

По словам Отто, опирающейся в своих выводах на результаты наблюдений и построения климатических моделей, глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, увеличило вероятность вспышек жары во Франции как минимум в пять раз. Если учитывать только данные наблюдений, эта вероятность вырастает в 10, а потенциально и в 100 раз по сравнению с прошлым веком.

По мнению учёных, эти изменения отчасти объясняются изменениями в использовании земли, способах увлажнения почвы и ирригации, а также ростом городов и загрязнением атмосферы — каждый из этих факторов может повлиять на температуру воздуха.

«Мы знали, что июнь в Европе был очень жарким, но данные программы «Коперник» за июнь показывают, что температурные рекорды не просто были побиты, они были стёрты, — делится с газетой профессор Университета Рединга Ханна Клоук. — Поскольку вспышки жары становятся более частыми, чтобы справляться с ними нам придётся изменить свой образ жизни».

Исполнительный директор Комиссии Ланцет о здоровье и изменении климата Ник Уоттс предупреждает, что последствиями усиления жары станут участившиеся острые сердечные заболевания, рост числа госпитализаций и преждевременных смертей, а также увеличение нагрузки на системы здравоохранения, в связи с чем ей потребуется дополнительное финансирование.