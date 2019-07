Guardian: ООН предупреждает — климатические бедствия случаются каждую неделю

Глава управления ООН по снижению опасности стихийных бедствий Мами Мидзутори сообщила в беседе с журналистами The Guardian, что каждую неделю в среднем происходит по одному климатическому кризису. Мидзутори отметила, что далеко не все из них попадают в заголовки прессы.

Разрушающие целые города в Африке циклоны «Идай» и «Кеннет», а также уничтожающие урожай в Индии засухи попадают в заголовки всех мировых СМИ. Однако множество кризисов, приносящих меньшие разрушения, но всё же смертельно опасных для людей, случаются быстрее, чем прогнозировалось.



«Речь не о будущем, речь о сегодняшнем дне», — приводит издание слова главы управления ООН по снижению опасности стихийных бедствий Мами Мидзутори.



По словам Мидзутори, подобная статистика показывает, что климатические кризисы больше не могут рассматриваться как долгосрочная проблема, бороться с их воздействием необходимо уже сейчас.



Считается, что климатические катастрофы в год обходятся примерно в сумму $520 млрд, тогда как на строительство дополнительной инфраструктуры, устойчивой к воздействию глобального потепления, придётся выделить лишь около $2,7 трлн в ближайшие 20 лет.



«Это не так много денег, но инвесторы делают недостаточно. Устойчивость должна стать товаром, за который люди будут платить», — отметила Мидзутори в беседе с журналистами The Guardian.



Это позволило бы выработать новые стандарты для строительства инфраструктурных объектов, в том числе жилья, дорог, железнодорожных сетей и заводов, а также сделать их менее уязвимыми к воздействию экстремальных климатических условий.



По мнению Мидзутори, на протяжении долгого времени вопрос смягчения последствий климатических изменений уступал в повестке дня вопросу сокращения выбросов. Связано это в первую очередь с тем, что учёные и активисты опасались, что мировое сообщество может отказаться от превентивных мер и вместо этого просто адаптироваться к последствиям кризисов.



Однако время для обсуждения вопроса закончилось — пришло время действовать. Множества кризисов, приводящих к незначительным разрушениям, можно было бы избежать просто при помощи системы раннего оповещения, улучшения инфраструктуры и повышения доступа к воде, пишет The Guardian.