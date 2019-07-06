Guardian: триллион деревьев — радикальное средство для борьбы с потеплением

Группа учёных создала карту территорий, потенциально пригодных для высаживания деревьев, сообщает The Guardian со ссылкой на опубликованное в журнале Science исследование. По их мнению, это самый дешёвый и эффективный способ борьбы с потеплением климата, который могут взять на вооружение не только государства или экологические группы, но и отдельные люди по всему земному шару.

Миллиарды посаженных по всему миру деревьев пока являются самым масштабным и дешёвым способом преодолеть климатический кризис, пишет The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Science. Пока деревья растут, они поглощают и накапливают углекислый газ, из-за которого происходит глобальное потепление. Согласно недавнему исследованию, две трети всех выбросов этого газа в атмосферу в результате человеческой деятельности можно утилизировать с помощью глобальной программы по высадке деревьев, в то же время не посягая на сельскохозяйственные угодья и городские зоны.

Как рассказывает издание, учёные подсчитали, что на 1,7 млрд гектаров свободной земли можно посадить 1,2 трлн молодняка, что составляет примерно 11% всей планеты или территорию размером с США и Китай, вместе взятых. В тропических широтах деревья могут покрывать всё пространство, а в других — расти менее кучно. Из анализа исключили сельскохозяйственные поля, однако несколько деревьев на пастбищах для скота принесут только пользу.

По сообщению британской газеты, исследование проводилось на базе анализа лесного покрова сотнями людей с использованием фотографий высокого разрешения в Google Earth. Затем вычислительная система на основе искусственного интеллекта соотнесла эти данные с десятью ключевыми почвенными, топографическими и климатическими факторами для создания карты мира с указанием мест, где могут вырасти деревья.

По словам Тома Краутера, профессора из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и автора исследования, посадка деревьев является самым мощным из всех предложенных способов борьбы с изменением климата. Учёный подчеркнул, что необходимо свести к нулю эмиссию от сгораемого топлива и вырубку леса — только тогда можно предотвратить дальнейшее ухудшение климатического кризиса, а лесам понадобится 50—100 лет на восстановление и разложение 200 млрд тонн углекислого газа.

Более того, Краутер рассказал британскому изданию, что высадка деревьев — это такое решение климатических проблем, для которого не нужна поддержка властей или разработка технических деталей. «Оно доступно прямо сейчас, оно самое дешёвое из возможных, и каждый может в этом поучаствовать», — отметил он, подчеркнув, что отдельные люди могут добиться ощутимого результата, выращивая деревья, делая пожертвования в организации по восстановлению лесов и избегая недобросовестных компаний.

Другие учёные согласны, что для системного решения проблемы и предупреждения катастрофических последствий необходимо удалить углекислый газ из атмосферы, однако исследование Тома Краутера не отвечает на вопрос, каким образом будет финансироваться программа по высадке деревьев и как её будут реализовывать. Учёный рассказал The Guardian, что сейчас самые эффективные проекты тратят на одно дерево 30 центов, то есть за $300 млрд получится высадить триллион деревьев. По его мнению, единственный способ решения финансового вопроса — денежное поощрение собственников земельных участков за выращивание дерева, а необходимую сумму вполне могут собрать из пожертвований миллиардеров-филантропов и простого населения.

Как отметил автор исследования, весь земной шар может стать площадкой для проведения программы, а на территории шести крупнейших государств: России, Канады, Китая, США, Бразилии и Австралии — находится половина потенциальных мест для высаживания деревьев. Уже существует три инициативных программы: одна из них, The Bonn Challenge, объединяет 48 стран и ставит целью восстановить 250 млн гектаров леса к 2030 году. Однако исследование показало, что многие страны решили восстановить леса лишь на половине пригодных для этого территорий.