Euronews: вслед за жарой Европу атакует непогода

Дожди и бури, которые пришли в Европу вслед за аномальной жарой, вызвали потопы и разрушения в целом ряде стран. Как минимум три человека стали жертвами непогоды в Италии, где из-за обильных осадков многие реки вышли из берегов. В бурные реки превратились и улицы испанской Барселоны. Сильные дожди также спровоцировали наводнения на юге Польши. А в Австрии для расчистки селевых потоков пришлось привлечь тяжёлую технику, передаёт Euronews.
После периода удушающей жары в ряд европейских стран пришёл атлантический циклон. По меньшей мере три человека стали жертвами непогоды, которая обрушилась на Италию.
В северной и центральной частях страны прошли ливни, сопровождавшиеся градом и сильными порывами ветра. Из-за обильных осадков многие реки вышли из берегов. В населённом пункте Фочене торнадо нанёс ущерб жилым домам и другим сооружениям.
В бурные реки превратились улицы Барселоны — столицы Каталонии, автономного региона Испании. Здесь, по данным метеорологов, за полчаса выпало 42 миллиметра осадков.
На проспекте Диагональ, одной из главных улиц Барселоны, воды стало по колено. В международном аэропорту Эль-Прат, где бастовал наземный персонал авиакомпании Iberia, в том числе из-за дождя были отменены десятки рейсов. Шторм был мощным, но кратковременным.
Дожди стали причиной наводнений на юге Польши. Здесь затоплены дороги, мосты, туннели, парковки и подвалы зданий. В Катовице непогода привела к серьёзным нарушениям транспортного сообщения. Власти информировали жителей ряда воеводств об угрозе ливней, шторма, наводнений и предупредили население о возможных перебоях в подаче электроэнергии.
В австрийской коммуне Кирхберг, федеральная земля Тироль, дожди спровоцировали сход селевых потоков. На расчистку дорог брошена тяжёлая техника.
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