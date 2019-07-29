Euronews: вслед за жарой Европу атакует непогода

16:42 Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной В Росавиации заявили о готовности проведения полноформатных переговоров с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.

16:40 Эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в России в июле Исследовательский центр Superjob рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в России в июле, сообщает газета «Известия».

16:39 «Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст «Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

16:36 Эксперт прокомментировал возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о возможном запрете анонимного пополнения кошельков «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay.

16:34 Опубликовано первое видео выпуска белух из «китовой тюрьмы» Специалисты Всероссийского НИИ океанографии предоставили Гринпису видеозаписи выпуска белух из приморской «китовой тюрьмы» в воды Охотского моря. Ролик опубликован на сайте ВНИРО.

16:30 Тихонов: а вместо Логинова за сборную России Редькин сам побежит с большим животом Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал российского биатлониста Александра Логинова, который до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.

16:20 Адвокат рассказал об экспертизах в деле об изнасиловании в Уфе В деле об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей в совершении преступления своих коллег, не было обнаружено биологических следов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Наиля Багаутдинова, адвоката одного из обвиняемых.

16:19 Помпео заявил об отсутствии планов по новой встрече лидеров США и КНДР Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не планируется, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

16:18 В Госдуме прокомментировали данные опроса об электронных паспортах Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала данные опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 60% россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта, так как считают данный тип документа ненадёжным.

16:17 Рейнгольд удивлён возможному трансферу Шюррле в «Спартак» Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением относительно возможного трансфера немецкого футболиста Андре Шюрлле.

16:16 В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в МГД из-за отказа в регистрации В Центральной избирательной комиссии сообщили о получении трёх жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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16:11 Эксперт прокомментировал заявление избранного депутата Рады касательно Дня Победы на Украине Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление блогера Максима Бужанского, избранного депутата Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», о том, что он не поддержит фракцию в случае, если коллеги примут решение отменить День Победы.

16:03 В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности В Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе 30 и 31 июля в связи с ожидаемыми ветром и дождём. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте службы.

16:02 Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток Щербинский суд Москвы арестовал председателя совета депутатов столичного муниципального округа «Красносельский» за организацию несанкционированной акции в городе 27 июля.

16:01 Тетюхин назвал главных соперников сборной России по волейболу в отборе к ОИ-2020 Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин назвал главных соперников национальной команды в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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15:53 Защита обжаловала продление ареста Вышинскому Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил о подаче апелляции на решение о продлении ареста журналисту. Об этом информирует РИА Новости.

15:50 На Украине заявили о планах возобновить переговоры с Россией по газу Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в беседе с «РБК-Украина» заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.

15:47 Эксперт оценил критику избранного депутата Рады по поводу переименования России Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал критику избранным депутатом Верховной рады от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским инициативы о переименовании России в Московию. Ранее с таким предложением выступил советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев.

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15:36 Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит» Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».

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15:31 Военно-морской парад в Кронштадте посмотрели 27 тысяч зрителей Военно-морской парад в Кронштадте, состоявшийся в воскресенье, 28 июля, посмотрели 27 тыс. зрителей, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

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15:05 Ержан Максим представит Казахстан на Детском Евровидении Певец Ержан Максим, победитель вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале, представит Казахстан на детском музыкальном конкурсе «Евровидение».

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14:57 Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

14:54 Навального выписали из больницы Блогера Алексея Навального выписали из московской клинической больницы №64 имени Виноградова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.

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14:39 Шалимов высказался о возможном увольнении Кононова из «Спартака» Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов ответил на вопрос, стоит ли отправлять в отставку главного тренера команды Олега Кононова.

14:38 Глава Красноярского края назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным и опасным для людей, принимающих участие в ликвидации возгорания. Об этом информирует РИА Новости.