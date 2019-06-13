Bild: Берлин тонет под проливным дождём
Внимание! Водопады в центре Берлина. Столица тонет. Ночью были сильная буря и проливной дождь. Пожарная охрана работала в режиме чрезвычайной ситуации.
Внимание! Водопады в центре Берлина. Столица тонет. Ночью были сильная буря и проливной дождь. Пожарная охрана работала в режиме чрезвычайной ситуации.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. Первая строчка у Jay-Z, издание оценивает его состояние в $1 млрд.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на соревнованиях в норвежском Осло в рамках этапа Бриллиантовой лиги.
Заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов рассказал о предстоящем председательстве России в Шанхайской организации сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы к заключению нового соглашения.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который в нынешнее межсезонье станет свободным агентом, заинтересован в переходе в «Колорадо Эвеланш».
Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс в ходе брифинга в Вашингтоне заявил, что МВФ ожидает завершения парламентских выборов на Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне в прыжках в высоту Анна Чичерова одержала победу на турнире «Кубок Подмосковья», показав лучший результат сезона в мире.
Мужская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Италии в предпоследнем туре отборочного турнира и досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. Об этом информирует NBC.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Славен Билич был назначен главным тренером английского «Вест-Бромвич Альбион».
Сын бывшего вратаря ХК СКА Максима Соколова был доставлен во всеволожскую районную больницу.
Представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.
Болельщики мадридского «Реала» своеобразно поприветствовали в клубе нового игрока «сливочных» Эдена Азара.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко опубликовал в социальных сетях фотографию со своим новорождённым сыном и Кубком Стэнли.
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым расширение сотрудничества.
К настоящему моменту трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо не смог договориться с Федерацией лыжного спорта Норвегии о контракте на сезон-2019/20.
Российский Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России за неучастие в выборах в течение семи лет.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал о работе Шанхайской организации сотрудничества.
Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно» будет проходить в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июня. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.
В Курганской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU.
Московский ЦСКА продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника английского «Эвертона» Николы Влашича, который прошлый сезон провёл в армейском клубе на правах аренды.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой.
Представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает InKazan.ru со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Кондопожский городской суд назначил дату первого заседания по рассмотрению дела о поджоге Успенской церкви. Об этом сообщает KarelInform.ru со ссылкой на суд.
В Алтайском крае завели уголовное дело по факту падения ребёнка с лошади, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Проект «Летние чтения» будет проходить в Санкт-Петербурге с 18 до 20 июня, сообщает Nation News.
Удмуртия впервые будет участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве после обнаружения в частном доме в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области тела женщины.
Бельгийский футболист Эден Азар успешно прошёл медицинское обследование в преддверии подписания контракта с мадридским «Реалом».
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получил должность в Международной автомобильной федерации (FIA).
Глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил о возможности создания монополии в Верховной раде.
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Никита Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».
Первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что вопрос введения санкций против Индии в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 «подлежит рассмотрению».
В Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева собирается встретиться с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным в следственном изоляторе.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в Турции.
Пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.
Американские власти приняли решение продлить ещё на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Выступления национального шоу России «Кострома» будут проходить в Москве с 15 июня по 15 сентября, сообщают «Дни.ру».
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил на заседании заксобрания о том, что развитие внешнеэкономических связей стало основной задачей региона. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити фигурист Илья Авербух призвал любителей фигурного катания менее резко реагировать на критические замечания в адрес их любимых спортсменов.
В Москве состоялась церемония открытия второго участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает НСН.
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма обсудил с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на востоке Украины.
Спортивный директор итальянского «Ювентуса» Фабио Паратичи прибыл в Лондон для осуществления переговоров по переходу хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Открытки с эффектом дополненной реальности создали в рамках международного фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи» в Москве.
Организаторы подвели итоги Петербургского международного экономического форума, сообщает телеканал «360».