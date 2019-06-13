Bild Оригинал

Bild: Берлин тонет под проливным дождём

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Берлине прошли сильная буря и проливной дождь, сообщает Bild. В некоторых частях столицы выпала месячная норма осадков. Дороги затоплены, автомобили тоже, в местами обрушились тротуары. Из-за непогоды в столице на время закрыли аэропорты, рассказывает немецкое издание.

Внимание! Водопады в центре Берлина. Столица тонет. Ночью были сильная буря и проливной дождь. Пожарная охрана работала в режиме чрезвычайной ситуации.

В Берлине, Потсдаме и Ораниенбурге зафиксировано 35 тысяч молний. В некоторых частях города выпала месячная норма осадков. Берлинские пожарные работали без перерывов. Автобан А100 ночью частично затонул.
 
В Шёнеберге затонул проезд под мостом. Припаркованные автомобили также затопило. В некоторых местах обрушились тротуары. Из-за непогоды аэропорты Тегель и Шёнефельд на время закрыли.
И улучшения ситуации пока не предвидится. По прогнозам, до вечера будут гроза, дождь и ураганный шквал.
 
Дата выхода в эфир 12 июня 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bild Германия Европа
теги
авария аэропорт безопасность Берлин Германия катастрофа наводнение
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров