CBS: «русская» река затопила Калифорнию

Река под названием Рашен-Ривер, которое дословно переводится как «русская», разлилась из-за дождей в Калифорнии и в итоге отрезала от остальной страны несколько поселений, сообщает CBS News. По словам журналистов, эвакуировать пришлось 4 тыс. человек.

На севере Калифорнии в США из-за ливней разлилась река под названием Рашен-Ривер, что дословно переводится как «река Русская», сообщает CBS News. Из-за этого под водой оказались все дороги в город Герневилл. Так что он «официально стал островом», отмечает автор статьи.

Критических отметок уровень воды достиг в среду утром, и, по прогнозам, до пятницы ситуация не улучшится. Вместе с Герневиллом отрезанным от цивилизации оказался ещё один город — Монте-Рио. Разлились и другие реки региона. В результате эвакуировать пришлось около 4 тыс. человек.

Кроме того, власти опасаются схода селей. Также они занимаются спасением тех, кто оказался заблокирован в машинах на затопленных дорогах, пишет CBS News.