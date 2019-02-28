CBS NEWS Оригинал

CBS: «русская» река затопила Калифорнию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Река под названием Рашен-Ривер, которое дословно переводится как «русская», разлилась из-за дождей в Калифорнии и в итоге отрезала от остальной страны несколько поселений, сообщает CBS News. По словам журналистов, эвакуировать пришлось 4 тыс. человек.
CBS: «русская» река затопила Калифорнию
Reuters

На севере Калифорнии в США из-за ливней разлилась река под названием Рашен-Ривер, что дословно переводится как «река Русская», сообщает CBS News. Из-за этого под водой оказались все дороги в город Герневилл. Так что он «официально стал островом», отмечает автор статьи.

 
Критических отметок уровень воды достиг в среду утром, и, по прогнозам, до пятницы ситуация не улучшится. Вместе с Герневиллом отрезанным от цивилизации оказался ещё один город — Монте-Рио. Разлились и другие реки региона. В результате эвакуировать пришлось около 4 тыс. человек.
 
Кроме того, власти опасаются схода селей. Также они занимаются спасением тех, кто оказался заблокирован в машинах на затопленных дорогах, пишет CBS News.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CBS NEWS США Северная Америка
теги
наводнение США экология
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров