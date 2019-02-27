Guardian увидела в российском зелёном снеге символ проблемы глобального загрязнения

Белый снег для человека всегда символизировал нечто чистое и невинное. Сегодня же, когда в разных уголках мира, к примеру, в России, не по естественным причинам, а из-за человеческой деятельности снег становится зелёным или чёрным, пожалуй, пора серьёзнее отнестись к проблеме глобального загрязнения, призывает The Guardian.

«Не есть жёлтый снег — всегда было хорошим советом, — пишет The Guardian. — Сегодня к этому можно присовокупить предупреждения относительно зелёного, розового, оранжевого и чёрного снега, поскольку свидетельства нашего загрязнения планеты теперь проявляются на самом чистом природном творении — истончающихся снежных покровах».

Российские интернет-пользователи оживлённо обсуждают целую череду инцидентов с появлением на улицах сибирских городов зелёного и чёрного снега. Некоторые связывают ненормальный цвет осадков с деятельностью близлежащих заводов, цветной снег считают токсичным и предпочитают носить специальные маски.

Как отмечает британская газета, новости о снежном загрязнении не новы. Защитники окружающей среды уже несколько лет бьют тревогу относительно появления в некоторых частях Арктики тёмного снега — чёрного, коричневого и серого цвета, — который, как считается, ускоряет процесс глобального потепления. Учёные полагают, что тёмным снег делает углерод или попросту сажа, которая образуется в процессе сгорания топлива на предприятиях, работающих на угле. Сажа, осевшая на арктическом снежном покрове, не только портит эстетический вид ледяной пустыни, но и вместо отражения солнечного света притягивает его к себе, тем самым провоцируя климатические изменения.

Впрочем, цветной снег не всегда таит в себе угрозу, добавляет издание. Иногда за сменой окраса могут стоять вполне естественные причины. Так, розовым или красным снег может делаться из-за наличия в нём особых одноклеточных водорослей, которые могут существовать при низких температурах. А оранжевый снег, который в прошлом году выпадал в восточной части Европы, объяснялся наличием в нём пыли и песка из Сахары.

Однако если уж речь заходит об употреблении снега в пищу, скажем, в виде талой воды, канадские исследователи доказали, что даже от белого снега в городе лучше держаться подальше, поскольку в нём может содержаться целый «коктейль химикатов», оказавшихся там благодаря автомобильным выхлопам.

Люди всегда связывали белый снег с чистотой и невинностью. Так что же, как не цветной снег, может стать более могущественным символом вышедшей из-под контроля проблемы глобального загрязнения, задаётся вопросом The Guardian.