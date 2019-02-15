NTD: судоремонтники в Сибири рады морозам, которые помогают работе

После относительно тёплого декабря и января в Сибирь пришли настоящие сорокаградусные морозы, которым радуются местные судоремонтные бригады. Это самая подходящая погода для «вымораживания» судов, чтобы отремонтировать их прямо в заледеневших водоёмах. Такая работа требует больших сил и ювелирной точности, передаёт NTD.

В сибирском городке Жатай грянули морозы — а, значит, пришла пора «выморозки» судов. На реке Лене кипит работа. Мужчины берут в руки бензопилы и топоры и освобождают ото льда подводную часть кораблей. После этого их можно ремонтировать.



АЛЕКСАНДР АЗАРОВ, директор базы технической эксплуатации флота: Ну, отставание у нас в этом году — только шесть процентов, в связи с тем, что декабрь у нас и начало января были тёплые, промерзание идёт слабо. Ну а так мы всё успеваем. Сейчас вот начались морозы, сегодня минус 46 — так что вообще прекрасно! Люди вышли на работу, работают, радуются.



Вода в Лене промерзает на полметра. Рабочие вырубают вокруг судна ледяные блоки высотой 20 сантиметров. Потом ждут, когда вода в этом месте снова промёрзнет на полметра — и снова вырубают лёд. Такой труд требует огромных физических усилий, и в то же время ювелирной точности.



МИХАИЛ КЛУС, рабочий: Опасность — можно пробить, ну по неосторожности, конечно, и вода заполнит. И работа просто пойдёт насмарку. Тогда опять будем заново.



Рабочие вырубают лёд не только вокруг судна, но и прорубают узкие тоннели под килем. После этого наступает очередь ремонтников.



АНДРЕЙ КОВАЛЁВ, директор ремонтной мастерской: Это надводная часть. Вот будем такие же работы после выморозки проводить и в подводной части: также менять углы, днище, где придётся, набор внутри будем делать. Всё это будем делать после выморозки.



«Выморозкой» судов в Жатае занимаются 30 рабочих. Опытный может за зиму освободить от льда четыре корабля. За сезон работники получают до 400 тысяч рублей.



Такой способ ставить суда на ремонт появился в давние времена. Используют его в Сибири и на Дальнем Востоке, где сильные морозы держатся долго. В сибирских пресноводных водоёмах с помощью выморозки можно углубиться на полтора метра.



Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года.