Hill: растущая напряжённость в Ливии вынудила США вывести из страны войска

Глава Африканского командования Вооружённых сил США (АФРИКОМ) Томас Уолдхаузер сообщил, что американский контингент был временно перебазирован из Ливии. Поводом послужило обострение ситуации в стране, вызванное наступлением «мятежного» генерала Халифы Хафтара на Триполи, пишет The Hill.

Из-за «роста насилия» в Триполи американские власти вывели свои войска из Ливии. Об этом сообщил глава Африканского командования Вооружённых сил США (АФРИКОМ) генерал морской пехоты Томас Уолдхаузер, пишет The Hill.

«Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно передислоцирован из Ливии в ответ на (ухудшение. — ИноТВ) условий безопасности. Мы продолжим следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — говорится на официальной странице командования в Twitter.

«Ситуация в плане безопасности на местах становится всё более сложной и непредсказуемой», — заявил Уолдхаузер. Он добавил, что, несмотря на переброску, войска будут и дальше «оперативно поддерживать существующую американскую стратегию».

Издание отмечает, что напряжённость в стране возросла после того, как «мятежный» ливийский генерал Халифа Хафтар приказал своим войскам взять столицу страны. Бои за Триполи, сопровождавшиеся авиаударами, продолжались все выходные.

По словам The Hill, Хафтар стремится «захватить власть» в стране, которая до сих пор не оправилась после свержения предыдущего «диктатора» Муаммара Каддафи в 2011 году. Возглавляемая генералом Национальная армия Ливии намерена сместить правительство национального согласия, признанное международным сообществом.

Накануне полковник правительственных Вооружённых сил Мухаммед Гнуну заявил, что его войска начнут контрнаступление, получившее название «Вулкан гнева». По его словам, цель этой операции — «очистить все ливийские города от агрессора и незаконных формирований».

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео также выразил беспокойство относительно ситуации в Ливии. Он осудил попытки Хафтара взять столицу страны штурмом.

«Соединённые Штаты глубоко встревожены боестолкновениями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против наступления войск Халифы Хафтара, и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы. Эта односторонняя военная кампания против Триполи угрожает гражданскому населению и лишает всех ливийцев перспективы лучшего будущего», — подчеркнул Помпео.