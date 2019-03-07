Causeur: после смерти Каддафи Ливия превратилась в африканский Дикий Запад

Спустя 8 лет после убийства Муаммара Каддафи Ливия всё ещё напоминает «африканский Дикий Запад», завладеть которым мечтают множество внешних и внутренних политических сил, пишет Causeur. Страны Запада вынуждены с ужасом наблюдать за последствиями хаоса, в создании которого есть и их вина, отмечает издание.

«Политика маленьких шагов», — так, по мнению французского издания Causeur можно охарактеризовать происходящее в Ливии в последнее время. По сообщениям миссии ООН, 27 февраля два главных игрока на политическом поле страны — глава правительства национального единства Ливии под эгидой ООН и Европейского союза Фаиз Сарадж с одной стороны и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами страны фельдмаршал Халифа Хафтар с другой стороны — подписали соглашение о необходимости «положить конец переходному периоду посредством всеобщих выборов» и способах «поддержания стабильности в Ливии и объединении её государственных структур».

Тем не менее, по сути, ничего не изменилось, отмечает издание: «ни один электоральный календарь не может быть установлен в стране, много лет охваченной хаосом».

Как напоминает журнал, в мае 2018 года Эммануэль Макрон уже собирал в Париже основных участников ливийского конфликта, с целью запланировать всеобщие выборы, которые должны были состояться 10 декабря 2018 года. Однако после отъезда участников саммита МИД Франции посоветовал президенту перенести эту дату — раскол в стране, клановая борьба и шаткая экономика не позволили бы провести голосование в назначенный срок. «То, что должно было стать дипломатическим прорывом молодого президента, обернулось провалом», — замечает журнал.

«После смерти Каддафи в конце 2011 года страна превратилась в африканский Дикий Запад, освоить который хотели бы многие внешние игроки: Италия — бывшая колониальная держава, возодновившая контакты с ливиией во времена Берлускони, Россия, желающая расширить «свой Восток» со времён войны в Сирии, США, Франция», — считает Causeur. Внутри же страны за власть сражаются две политических силы и десятки ополчений.

Государство, считавшееся «золотым дном», девятый в мире поставщик нефти и обладатель крупнейших запасов чёрного золота в Африке, всегда было предметом зависти, пишет издание. Эти природные богатства составляли силу режима Каддафи — бывшего сначала другом, а затем «заклятым врагом» Запада. Сегодня ни для кого уже не секрет, что действия Саркози, совершённые под предлогом установления демократии в регионе, были «подлогом», однако его последствия вышли далеко за пределы ожидаемого, считает автор статьи. Страна, родившаяся в результате итальянской колонизации 1911 года и перешедшая к независимому существованию, не погрузившись в хаос, в 1947 году, одна из крупнейших в Африке по территории, превратилась из «полицейского государства» в анархию, поделённую между враждующими кланами.

Несмотря на то, что правительство национального объединения в Триполи и его глава, в прошлом преуспевающий бизнесмен Фаиз Саррадж признаны на международном уровне и имеют поддержку Европейского Союза и ООН, на востоке страны их власть оспаривается главой ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. В глазах африканских соседей и стран Запада фельдмаршал Хафтар намерен предстать единственным человеком, способным установить «авторитет государства» в Ливии. «Прирождённый солдат» и осыпанный наградами военачальник, выходец из того же города, что и Каддафи, Хафтар имеет в Триполи репутацию «человека французов» и пользуется поддержкой египетского президента Сисси. Участие египетских солдат в боях на стороне Хафтара на востоке Ливии даже послужило причиной полемики в странах Запада, выступающих против вмешательства в этот и без того сложный конфликт африканских стран.

Однако сегодня Запад в первую очередь беспокоит в Ливии не нефть и не выборы, замечает издание. Одна из главных проблем, связанных с этой территорией — её роль в организации отправки в Европу беженцев из южноафриканских стран. За «баснословные деньги» беспринципные перевозчики оправляют мигрантов в путь на импровизированных судах, превращая Средиземное море в «огромное кладбище» перед «полными ужаса» глазами европейского общественного мнения. Другую опасность представляет прибытие в страну боевиков-исламистов из Сирии, вынужденных покидать прежнее место обитания из-за побед западной коалиции и искать другой театр военных действий.

«Гражданская война и исламизм вдобавок к миграционному кризису — от всего этого у Запада голова идёт кругом. Не желая стать свидетелями появления новой пороховой бочки, как в Ираке или Сирии, американцы, европейцы и русские начинают обливаться потом, глядя на положение, которое, между прочим, они сами помогали создать», — отмечает автор статьи. Тем временем, «без лишнего шума» на этом поле появился новый игрок — тоже по фамилии Каддафи. Сын бывшего лидера страны Саиф аль-Ислам объявил в декабре прошлого года на встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым в Москве о своём намерении баллотироваться в президенты Ливии на ближайших выборах. Есть только одна загвоздка — его всё ещё преследует Международный уголовный суд, замечает издание.