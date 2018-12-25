Bloomberg: Москва поддержала участие сына Каддафи в политической жизни Ливии

Россия выступила за участие Сейфа аль-Ислама, сына Муаммара Каддафи, в политических процессах в Ливии. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, Москва придерживается мнения, что никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах в этой североафриканской стране, пишет Bloomberg.

Россия выступает за участие сына «свергнутого диктатора» Муаммара Каддафи в политическом процессе в Ливии, пишет Bloomberg. Ранее издание сообщало, что Сейф аль-Ислам, который стремится возглавить богатое нефтью североафриканское государство, отправлял в Москву своих представителей, чтобы добиться её помощи.

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, Москва придерживается позиции, что никого нельзя лишать права участвовать в президентских выборах. В интервью российским СМИ дипломат также подчеркнул, что Сейфа аль-Ислама поддерживают определённые ливийские племена, и всё это должно быть составной частью общего политического процесса.

Издание обращает внимание, что в прошлом году Москва изменила свою стратегию в Ливии. Если раньше российские власти поддерживали только военного лидера Халифу Хафтара, который контролирует большую часть нефтедобывающего востока страны, то теперь они открыты к диалогу со всеми противоборствующими центрами силы в регионе.

Каддафи-младший может принять участие в национальных выборах, которые ООН планирует провести в Ливии в следующем году. Но не стоит забывать, что он разыскивается Международным уголовным судом, который среди прочего обвиняет политика в преступлениях против человечества, отмечает Bloomberg.