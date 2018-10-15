Klassekampen: сын Муаммара Каддафи намерен побороться за власть в Ливии

Сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи Сеиф аль-Ислам сейчас находится в стране и собирается принять участие в выборах. Как рассказал журналистам Klassekampen лидер группы «Народный фронт освобождения Ливии» Отман бен Барака, Сеиф аль-Ислам пользуется горячей поддержкой местного населения и выступает против насилия. Однако эксперты считают, что оценивать, насколько реален его возврат в большую политику, пока рано, поскольку у руководства страны сегодня нет всей полноты власти.

Сеиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи, жив, находится в стране и намерен участвовать в выборах. Как пишет Klassekampen, об этом заявил Отман бен Барака, руководитель движения в его поддержку.

Бен Барака — лидер группы «Народный фронт освобождения Ливии», которая, по его словам, тесно связана с сыном Каддафи.

«Подтверждаю: он получил свободу от ополченцев, которые ранее удерживали его в Мисрате. Сейчас он находится в Ливии и собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах», — заявил журналистам бен Барака.

На вопрос о том, сможет ли Сеиф аль-Ислам Каддафи выставлять свою кандидатуру, поскольку суд в Триполи вынес ему смертный приговор, а кроме того, ещё одно дело рассматривается в международном суде, бен Барака ответил, что оба дела сильно политизированы.

«Сеиф аль-Ислам — мирный человек. Он художник и разбирается в поэзии. В отличие от своих братьев, он даже не военный», — добавил бен Барака.

По его словам, Сеиф аль-Ислам пользуется «горячей поддержкой» по всей стране. Большинство членов «Народного фронта» находятся в Ливии, там же разворачивается их деятельность. По сообщениям прессы, в мае этого года семерых членов «Народного фронта» арестовали по обвинению в попытке подрыва нынешнего режима. Бен Барака подтверждает, что людей действительно арестовали. Однако, по его словам, хотя у многих из них имеется военный опыт, вся группа и лично Сеиф аль-Ислам насилие осуждают.

«Ливия — общество племенное. Сеифа аль-Ислама поддержит вся Южная Ливия, а также часть западных и восточных племён», — говорит бен Барака.

«Мы поднимем наш зеленый флаг. Как обстоят дела в современной Ливии? С юга до севера повсюду царят разруха и смерть. Вперед, к подлинной революции. Какова народная поддержка у Сеифа аль-Ислама, будет ясно лишь после свободных выборов. Поэтому мы с нашим лидером выборы поддерживаем», — заключил бен Барака.

Однако существуют сомнения, позволит ли нынешний ливийский режим аль-Исламу выдвинуть свою кандидатуру. С этим вопросом норвежские журналисты обратились к Рахе Ахмеду Хасану из египетского Совета по международным делам.

«Безусловно, многие ливийские племена Сеифа аль-Ислама поддержат. Однако оценивать, насколько реален его возврат в большую политику, пока рано. Реальность такова, что у руководства страны нет всей полноты власти. Всем заправляют власть на местах и международные силы», — считает эксперт.

По его словам, за власть в Ливии борются Катар и Объединенные Арабские Эмираты, а также Алжир и Египет. Помимо этого, в борьбе участвуют и европейские державы вроде Франции и Италии, стремящиеся укрепить влияние на Ближнем Востоке.

«Не факт, что в царящем политическом хаосе дело вообще дойдет до выборов», — заключает он.

Как напоминает издание, Сеиф аль-Ислам — сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Он выучился на инженера в Триполи, а в 2008 году защитил докторскую диссертацию в Лондонской школе экономики. До революции 2011 года считался сторонником реформ. Во время натовской интервенции Сеиф аль-Ислам был лицом ливийского правительства для окружающего мира. С 2011 года разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности. Судом в Триполи приговорен в 2015 году к смертной казни. В прошлом году вышел из тюрьмы в Мисрате по амнистии.