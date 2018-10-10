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Sun: Путин стремится сделать из Ливии вторую Сирию, чтобы ЕС задохнулся от беженцев

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Вслед за разоблачениями о «попытках ГРУ совершать кибератаки по всему миру» появились новые предостережения о том, что Россия хочет «открыть новый фронт против Запада» в Ливии, сообщает The Sun. Депутаты британского парламента уже призвали принять срочные меры по противодействию новой российской угрозе», опасаясь, что Путин сможет контролировать в Ливии потоки беженцев и нефти. А это способно подорвать ЕС и западную демократию, подчёркивается в статье.
Sun: Путин стремится сделать из Ливии вторую Сирию, чтобы ЕС задохнулся от беженцев
Reuters

Россия «перебрасывает войска и ракеты» в Ливию в попытке удушить Запад и загнать его в новую западню, предупреждает британская разведка. Как рассказали руководители британских спецслужб премьер-министру Терезе Мэй, российский президент Владимир Путин хочет превратить эту раздираемую войной североафриканскую страну «в новую Сирию», а также взять под свой контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в Европу и нефтяные потоки, пишет The Sun.

Как говорится в статье, в прибрежных городах Тобрук и Бенгази «уже действуют две российские военные базы». Россия также разместила на территории Ливии системы ПВО С-300 и противокорабельные ракеты «Калибр», а «офицеры российского ГРУ и спецназ» прибыли в восточную Ливию с целью поддержания канала связи и обучения, уверяет The Sun.
 
Москва поддерживает наиболее влиятельного ливийского военачальника генерала Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и фактически является военным правителем большей части восточной Ливии, и поставляет войскам российскую тяжёлую технику, сообщается в статье. Если Россия возьмёт под свой контроль восточное побережье, то это может спровоцировать новую волну беженцев, которые устремятся в Европу через Средиземное море, предупреждает неназванный «источник в британском правительстве».
 
По словам того же источника, Путин «использует в Ливии те же методы, что он применял в Сирии и Крыму», и стремится воспользоваться никем не контролируемой ливийской территорией для оказания максимального влияния на Запад. «Дело в том, что мы крайне уязвимы с позиции иммиграционных и нефтяных потоков из Ливии. Это потенциально катастрофический шаг, который позволит Путину подорвать западную демократию, в то время как мы ничего не делаем», — цитирует The Sun мнение неназванного высокопоставленного британского чиновника.
 
Российский военно-морской порт на североафриканском побережье впервые за последние десятилетия начнёт обслуживание кораблей, действующих в западной части Средиземноморья, и это представляет «потенциальную угрозу для Гибралтарского пролива», предостерегают эксперты. В воскресенье высокопоставленные депутаты британского парламента призвали правительство «принять срочные меры по противодействию новой российской угрозе», говорится в статье.
 
«Это чрезвычайно тревожная информация, что Россия хочет открыть новый фронт против Запада в Ливии, но это также не должно удивлять. Они, без сомнения, попытаются использовать миграционные маршруты через Африку. Нам нужен скоординированный ответ правительства, потому что дестабилизация в стране к югу от Сахары тесно связана с национальной безопасностью Великобритании», — заявил, в частности, председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.
 
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году и «последовавшей за этим неудавшейся англо-французской интервенции» в Ливии воцарился хаос, напоминает автор: полномочия поддерживаемого ООН правительства в Триполи едва выходят за пределы столицы, а остальную часть территории страны контролируют соперничающие друг с другом «военные бароны». Предостережения со стороны британских спецслужб с разоблачениями новых «агрессивных планов» России в Ливии появились вскоре после «разоблачений» прошлой недели о том, что российское ГРУ пытается «совершать кибератаки по всему миру», включая попытку взлома серверов ОЗХО в Гааге, заключает The Sun.
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Sun Великобритания Европа
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