Sun: Путин стремится сделать из Ливии вторую Сирию, чтобы ЕС задохнулся от беженцев

Россия «перебрасывает войска и ракеты» в Ливию в попытке удушить Запад и загнать его в новую западню, предупреждает британская разведка. Как рассказали руководители британских спецслужб премьер-министру Терезе Мэй, российский президент Владимир Путин хочет превратить эту раздираемую войной североафриканскую страну «в новую Сирию», а также взять под свой контроль крупнейший незаконный иммиграционный маршрут в Европу и нефтяные потоки, пишет The Sun.
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