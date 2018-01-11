Avvenire: Путин осуществил «средиземноморскую мечту» русских царей

Благодаря эффективной военно-политической стратегии российский президент Владимир Путин укрепил влияние своей страны на Ближнем Востоке и добился постоянного присутствия российского флота в Средиземном море, пишет Avvenire. Тем самым Путин осуществил давнюю «мечту царей», а на международной политической арене появилась «новая средиземноморская держава» в лице России, с которой приходится считаться, подчёркивается в статье.