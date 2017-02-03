Klassekampen: норвежцы с надеждой ждут отмены антироссийских санкций

Западные санкции, введённые против России, негативно отразились на норвежской нефтегазовой отрасли и рыбной промышленности. Как пишет Klassekampen, руководители крупных компаний уверены, что, если Дональд Трамп отменит ограничения, ЕС придётся сделать то же самое, и это будет иметь положительные последствия для норвежских поставщиков.