Klassekampen
Klassekampen: норвежцы с надеждой ждут отмены антироссийских санкций
Западные санкции, введённые против России, негативно отразились на норвежской нефтегазовой отрасли и рыбной промышленности. Как пишет Klassekampen, руководители крупных компаний уверены, что, если Дональд Трамп отменит ограничения, ЕС придётся сделать то же самое, и это будет иметь положительные последствия для норвежских поставщиков.
Klassekampen: Норвегия с нетерпением ждет разрешения торговать с Россией
«Проявив лояльность», Норвегия присоединилась к западным санкциям против России. Однако для экономики страны жизненно важно иметь хорошие связи с восточным соседом. Издание Klassekampen надеется: учитывая то, что ситуация на Украине начинает стабилизироваться, не за горами и время отмены санкций.