Klassekampen: в случае ЧП на море Норвегии не обойтись без помощи России

Учитывая рост популярности морских круизов вдоль северного побережья Норвегия вынуждена всё больше полагаться на помощь российских спасателей. Как пишет издание Klassekampen, сегодня в посёлке Лаксельв в губернии Финнмарк имеется один-единственный спасательный вертолёт, поэтому в случае ЧП норвежцы рассчитывают на Россию, поскольку у неё на Кольском полуострове базируются большие вертолёты.

С ростом популярности морских круизов вдоль северного побережья Норвегия вынуждена всё больше полагаться на помощь российских спасателей. Как пишет Klassekampen, норвежские власти бьют тревогу, поскольку, если случится катастрофа, собственных ресурсов стране может и не хватить.

Как продолжает издание, учитывая нехватку спасательных средств, худшим вариантом развития событий власти губерний Тромс и Финнмарк считают кораблекрушение или пожар у берегов Северной Норвегии.

«Наши ресурсы ограничены, и мы сильно зависим от иностранной помощи», — объясняет глава местного комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций Ронни Шелдеруп.

Этим летом на мыс Нордкап прибудут 108 круизных рейсов, крупнейший из которых рассчитан на 3 тыс. пассажиров. Ещё 21 зарубежный лайнер пойдёт на архипелаг Шпицберген. Крупнейший вмещает уже до 5 тыс. пассажиров. Кроме того, в Арктику отправятся и лайнеры поменьше. Некоторые из них пойдут ещё дальше — к Северному полюсу. Если случится непредвиденное, координировать спасательную операцию придётся местным властям, и Шелдеруп оптимизма не питает.

«По данным нашего анализа рисков, худшее, что может произойти, — это несчастный случай на борту крупного лайнера. Тогда проблем не оберёшься, и этого нельзя не признать», — отмечает Шелдеруп.

Сегодня в посёлке Лаксельв в губернии Финнмарк имеется один-единственный спасательный вертолёт, не считая гражданских вертолётов, но они обслуживают нефтяную промышленность. Кроме того, на помощь может прийти береговая охрана — скоро её суда также оснастят вертолётами. Поэтому Финнмарку потребуется помощь со стороны, и особенно из России, ведь у неё на Кольском полуострове базируются большие вертолёты.

Поэтому Норвегия заключила соглашения о спасении с соседними странами. И если на севере случится крупная авария, ключевую роль сыграют вертолёты и другая спасательная техника из России.