Jyllands-Posten: «наступление Путина» на Север придаёт Дании особую значимость
На днях ООН принимает решение, на которое каждому гражданину Дании следует обратить «особое внимание», поскольку оно может серьёзно повлиять на планы значительного расширения Объединённого королевства (объединения между континентальной Данией, Фарерскими островами и Гренландией), отмечает Jyllands-Posten. Это решение касается претензий России на морское дно в районе Северного полюса, причём российские претензии идут вразрез с требованиями Дании, подчёркивается в статье.
И Дания, и Канада, и Россия претендуют на участки Северного Ледовитого океана, и их заявки отчасти конфликтуют друг с другом, поясняет автор. В частности, в декабре 2014 года Дания и Гренландия заявили в ООН, что претендуют на морское дно у Северного полюса — причём размеры области, о которой идёт речь, превосходят территорию самой Дании в 20 раз, говорится в статье.
Россия активно наращивает вооружения в Арктике и вокруг неё, а также расширяет свои заявки в отношении территории вокруг Северного полюса, пишет Jyllands-Posten. При этом российские требования пересекаются с датскими, у которых, по мнению автора, имеется «совсем другое символическое и стратегическое значение», — но при этом заявка Дании включает в себя и сам Северный полюс. «Впервые кто-то стал претендовать на Северный полюс. Но можно ли вообще владеть им? Китай так не считает: он полагает, что Северный полюс находится в общем владении, как Луна», — отмечается в статье.
Вся эта борьба, как полагает автор, напоминает мифическую погоню за священным Граалем: «Настроения царят авантюристские, и дело привлекает искателей приключений, готовых зайти очень далеко, лишь бы достигнуть цели». По его мнению, этот животрепещущий вопрос властям Дании стоит затронуть даже в школьных дебатах, чтобы привлечь подрастающее поколение к решению проблемы: «Ведь сейчас полным ходом идёт борьба за Северный полюс. И Объединённое Королевство играет в ней определяющую роль. Я считаю, что «Борьба за Северный полюс» — невероятно увлекательное приключение. Почему же нам не удалось вызвать у датских школьников живой интерес к этой большой политической игре? Представьте только: а если школьники почувствуют себя первооткрывателями и захотят внести свой вклад, бросить вызов всем ныне существующим стратегиям?»
Россию раздражает, что требования Дании касаются территории вблизи российской береговой линии, и этот вопрос уже приобрёл для Москвы политический характер, подчёркивается в статье. «Путин так громко бряцал оружием по этому поводу, что вопрос превратился в дело чести и самоопределения. Добровольно Россия Арктику Дании не отдаст, она просто-напросто не хочет потерять лицо. Атмосфера в России накалена, а Арктика считается символом новой экономической эры», — пишет Jyllands-Posten.
Эксплуатация недр не только тесно связана с властными структурами будущего, это также важный вопрос безопасности и экономического развития, поясняет автор. Нельзя забывать, что коммерческие перевозки — это основа международной торговли, при этом 90% мировой торговли осуществляется морским путём. В частности, экономика Китая также во многом зависит от внешней торговли, и почти половина поставок проходят по морю, что объясняет и его интерес к Арктике, говорится в статье.
«Однако Китай — вовсе не единственная страна, которая относится к Арктике, как к священному Граалю», — отмечает автор. Северо-Западный проход обеспечивает быстрый доступ к североамериканским и европейским рынкам, сокращая путь из Шанхая в Нью-Йорк на целую неделю. По мнению автора, столкновение экономических и политических интересов приводит к тому, что борьба за Северный полюс вступает в новую фазу, и Дания не должна упускать свой шанс: «Наступление Путина и китайцев делает роль Объединённого Королевства более значительной, чем когда-либо», — заключает Jyllands-Posten.
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