Jyllands-Posten: «наступление Путина» на Север придаёт Дании особую значимость

В мире полным ходом идёт борьба за Северный полюс, и это носит не только символическое значение, пишет Jyllands-Posten. И Дания, и Канада, и Россия претендуют на участки Северного Ледовитого океана, причём их заявки зачастую «конфликтуют» друг с другом, отмечается в статье. По мнению автора, «наступление» России и Китая в Арктике отражается и на значимости Дании в регионе.

На днях ООН принимает решение, на которое каждому гражданину Дании следует обратить «особое внимание», поскольку оно может серьёзно повлиять на планы значительного расширения Объединённого королевства (объединения между континентальной Данией, Фарерскими островами и Гренландией), отмечает Jyllands-Posten. Это решение касается претензий России на морское дно в районе Северного полюса, причём российские претензии идут вразрез с требованиями Дании, подчёркивается в статье.



И Дания, и Канада, и Россия претендуют на участки Северного Ледовитого океана, и их заявки отчасти конфликтуют друг с другом, поясняет автор. В частности, в декабре 2014 года Дания и Гренландия заявили в ООН, что претендуют на морское дно у Северного полюса — причём размеры области, о которой идёт речь, превосходят территорию самой Дании в 20 раз, говорится в статье.



Россия активно наращивает вооружения в Арктике и вокруг неё, а также расширяет свои заявки в отношении территории вокруг Северного полюса, пишет Jyllands-Posten. При этом российские требования пересекаются с датскими, у которых, по мнению автора, имеется «совсем другое символическое и стратегическое значение», — но при этом заявка Дании включает в себя и сам Северный полюс. «Впервые кто-то стал претендовать на Северный полюс. Но можно ли вообще владеть им? Китай так не считает: он полагает, что Северный полюс находится в общем владении, как Луна», — отмечается в статье.



Вся эта борьба, как полагает автор, напоминает мифическую погоню за священным Граалем: «Настроения царят авантюристские, и дело привлекает искателей приключений, готовых зайти очень далеко, лишь бы достигнуть цели». По его мнению, этот животрепещущий вопрос властям Дании стоит затронуть даже в школьных дебатах, чтобы привлечь подрастающее поколение к решению проблемы: «Ведь сейчас полным ходом идёт борьба за Северный полюс. И Объединённое Королевство играет в ней определяющую роль. Я считаю, что «Борьба за Северный полюс» — невероятно увлекательное приключение. Почему же нам не удалось вызвать у датских школьников живой интерес к этой большой политической игре? Представьте только: а если школьники почувствуют себя первооткрывателями и захотят внести свой вклад, бросить вызов всем ныне существующим стратегиям?»



Россию раздражает, что требования Дании касаются территории вблизи российской береговой линии, и этот вопрос уже приобрёл для Москвы политический характер, подчёркивается в статье. «Путин так громко бряцал оружием по этому поводу, что вопрос превратился в дело чести и самоопределения. Добровольно Россия Арктику Дании не отдаст, она просто-напросто не хочет потерять лицо. Атмосфера в России накалена, а Арктика считается символом новой экономической эры», — пишет Jyllands-Posten.



Эксплуатация недр не только тесно связана с властными структурами будущего, это также важный вопрос безопасности и экономического развития, поясняет автор. Нельзя забывать, что коммерческие перевозки — это основа международной торговли, при этом 90% мировой торговли осуществляется морским путём. В частности, экономика Китая также во многом зависит от внешней торговли, и почти половина поставок проходят по морю, что объясняет и его интерес к Арктике, говорится в статье.



«Однако Китай — вовсе не единственная страна, которая относится к Арктике, как к священному Граалю», — отмечает автор. Северо-Западный проход обеспечивает быстрый доступ к североамериканским и европейским рынкам, сокращая путь из Шанхая в Нью-Йорк на целую неделю. По мнению автора, столкновение экономических и политических интересов приводит к тому, что борьба за Северный полюс вступает в новую фазу, и Дания не должна упускать свой шанс: «Наступление Путина и китайцев делает роль Объединённого Королевства более значительной, чем когда-либо», — заключает Jyllands-Posten.