France Info: операция «Северный ветер» — ответ на новые российские «Искандеры»

Швеция, Норвегия и Финляндия проводят десятидневные учения «Северный ветер» при участии сотен британских и американских военнослужащих, сообщает France Info. Как утверждает новостной сайт, главная задача учений — отработать противодействие «российскому вторжению» и проверить способность ПВО противостоять новым ракетам «Искандер».
«На протяжении десяти дней на крайнем севере Швеции будет проходить операция «Северный ветер», — пишет France Info. Как отмечает французский сайт, в этих международных учениях близ границы с Финляндией будут задействованы 3 тыс. шведов, 4,5 тыс. норвежцев, 1,5 тыс. финнов, 700 британских коммандос, а также «несколько сотен» американцев.
Издание напоминает, что осенью в регионе уже проходили масштабные учения НАТО с участием 31 государства. Однако нынешний формат возглавляют три скандинавские страны (Швеция, Норвегия и Финляндия), чего не бывало со времён окончания холодной войны. «В этом нет ничего случайного, поскольку на севере Европы очень серьёзно воспринимают угрозу со стороны большого русского соседа», — говорится в статье.
Французский сайт перечисляет «относительно незаметные инциденты», якобы свидетельствующие о наличии российской угрозы: это и сбои в работе GPS в регионе, и сближение российского МиГа со шведским самолётом, и арест предполагаемого российского шпиона в Швеции. «И особенно — более глобально — скандинавские страны озабочены развёртыванием новых российских вооружений, в частности последней версии ракеты «Искандер». Её дальность — как минимум 500 км, она может нести ядерный боезаряд, и всё указывает на то, что Россия установила такие ракеты в своём анклаве — Калининграде», — говорится в тексте. Как отмечает автор статьи, отказ Москвы и Вашингтона от ДРСМД не добавляет оптимизма.
Учения «Северный ветер» продлятся до 28 марта и будут включать в себя разнообразные операции, отмечает France Info. «В первую очередь речь идёт о наземных операциях с участием артиллерии и пехоты, поскольку главный страх — тот же, что и во времена холодной войны: просто-напросто наземное вторжение», — пишет сайт. Однако предусмотрены также воздушные манёвры и испытания систем ПВО. «Цель — отработать ответ на эти пресловутые ракеты «Искандер», скорость и перемещения которых вызывают беспокойство у многих военных экспертов», — подчёркивает автор статьи.
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