Polskie Radio: Калининград — не только военная база России, но её глаза и уши

Калининградская область с момента распада Советского Союза, представляет своего рода базу военной техники и вооружения России. Она стала передовым оборонительным рубежом страны, говорит полковник резерва, профессор Марек Вжосек. В беседе с Polskie Radio военный объясняет, что Россия считает регион Балтики, также как и Крым, стратегическим местом особого значения, поэтому превращает Калининградскую область в своего рода «военное пугало».

«Москва сосредотачивает в Калининграде технику новейшего поколения, способную к наступательным действиям в разных условиях», — заявил в беседе Polskie Radio полковник запаса, профессор Марек Вжосек. За последние дни Москва разместила там полк С-400. «Речь идет об ограничении доступа и контроля над территорией бассейна Балтийского моря», — отмечает полковник.



В последнее время почти каждую неделю появляются новые информации о размещении в Калининградской области нового вооружения. В Калининграде должен быть создан полк истребителей Су-27, туда были делегированы также штурмовые самолеты для атаки наземных целей. Немного ранее появилась информация о формировании в Калиниграде танкового полка — Россия разместит там дополнительно 70-100 танков. Ранее в январе Балтийский флот получил малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи». Он может быть оснащен ракетами «Калибр-НК» и «Оникс», рассказывает портал.



Это только часть вооружения, которое в последнее время разместила на этой территории Москва. И это конечно рождает вопросы о том, зачем России такие запасы у польской границы.



В последние дни Россия информировала о размещении в Калининграде полка зенитно-ракетных систем С- 400 «Триумф». Полк — это 3 дивизии и 24 батареи. Эти системы способны нейтрализовать баллистические ракеты и самолеты на расстоянии 400 км.



По словам полковника Марека Вжосека, С-400 по плану России должны защищать территорию Калининградской области и размещенный там военный потенциал, а также элементы инфраструктуры от потенциальных ракет, но также контролировать территорию вокруг этого пространства. Более того, он подчеркивает, что Калининград сегодня, это не только военная база России, а также её глаза и уши.



Размещение ракетных систем С- 400 в Калининградской области — элемент построения Российской Федерацией системы анти-доступа. Её идея состоит в том, чтобы как можно дальше от границ России иметь возможность уничтожать средства воздушного нападения потенциального противника, либо реагировать на его передвижения в море или в воздухе, объясняет профессор.



С-400 должны поражать баллистические цели на дистанции 60-80 км, а маневрирующие ракеты на расстоянии 400 км.



«Надо принимать во внимание, что С-400 и другие российские средства борьбы служат оружием в дезинформационной войне российской стороны, которая, используя информацию о размещении новых наступательных средств, создаёт образ своей державности и формирует региональную систему безопасности», — считает Вжосек.



С-400 со своими возможностями — это лишь один из элементов системы, создаваемой Россией в Калининграде. Возникает вопрос, какова цель таких наступательных действий.



«Калининградская область с момента, когда произошел распад Советского Союза, представляет своего рода базу сосредоточения военной техники и вооружения, а при этом представляет собой такой выдвинутый оборонный рубеж РФ, где находится техника новейшего поколения, способная к наступательным действиям в разных условиях. Россияне используют его в качестве пугала», — заявил Марек Вжосек. Полковник полагает, что Россия считает регион Балтики, также как и Крым, местом ключевого стратегического значения, поэтому сосредотачивает там вооружение.



Польша уже многое сделала в отношении ответных мер на действия России и все время работает над адекватными шагами противодействия Москве, заверил полковник запаса.