Do Rzeczy: сегодняшняя Россия вовсе не военный гегемон, а лишь «дипломатический брокер»

Сегодня Европу не разделяет никакая линия фронта новой американско-российской холодной войны, уверен польский журналист Кароль Казимерчак. В своей статье для Do Rzeczy он выражает мнение о том, что Владимир Путин и его окружение отдают себе отчёт в том, что Россия никакая не супердержава-империя. Впрочем, и США не рассматривают Россию как главного соперника в борьбе за сохранение глобальной гегемонии, поэтому Польше следует пересмотреть свой исторический страх перед Россией.

«Курс внешней политики и политики безопасности Польши после 1989 года — в значительной мере производная отношения польских элит к Москве», — считает польский журналист Кароль Казимерчак. По его мнению, страх перед Россией вынуждает правящую партию «Право и справедливость» поставить страну под протекторат США, «в котором весь спектр внешней политики подчиняется внешней политике Вашингтона», — пишет журналист в статье для Do Rzeczy.

Такая внешнеполитическая зависимость от США обусловлена отношением к России правящей партии. В её рядах самому большому соседу Польши создали двоякий образ. С одной стороны, Россия видится как некий Молох, которым правит «кагэбэшный преступный синдикат», который готовится «проглотить Польшу вместе со всем регионом». Это по сути «возрождённый Путиным Советский Союз», который проводит «неоимперскую» политику, рассказывает автор.

С другой стороны, Россию представляют как «отсталое, нищее и стоящее на краю пропасти государство», которое в отчаянии пытается получить от других участников международных отношений уступки в пользу своих интересов при помощи своего последнего козыря — военного актива, который дестабилизирует международный порядок. «В этой перспективе Польша должна в быстром темпе увеличить свой потенциал, хотя бы за чужой, американский счёт и вытолкнуть Россию из Восточной Европы. Тем временем Россия не настолько сильная и захватническая, но и не настолько слабая и нерациональная, как утверждают те, кто выталкивание России сделал главным принципом польской политики», — объясняет польский журналист.

В 2005 году Владимир Путин назвал распад СССР самой большой геополитической катастрофой XXI века, и многие признали это доказательством настоящей ностальгии президента России по советской системе. Но значительно реже в Польше помнят о других словах главы России: «Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, — у того нет головы». Автор подчёркивает, что военные, людские, материальные и идеологические ресурсы сегодняшней России совершенно несравнимы с периодом СССР.

«Военное вторжение» России на Украину или в Грузию в Польше часто представляют как доказательство «неудержимого империализма России». Однако Путин с самого начала повторял, что самопровозглашённые народные республики — часть Украины. В свою очередь в Грузии в 2008 году россияне лишь ограничились возвращением статус-кво, добившись лишь сохранения независимости отделившейся от Грузии Южной Осетии.

В сущности, как в Грузии, так и на Украине, якобы находящийся в состоянии «неоимперской активности» Путин не сделал намного больше, чем Борис Ельцин во время поддержки Приднестровья. Путин вооружённым образом поддержал местных «сепаратистов», превращая «непризнанные псевдогосударства» в якоря, которые удерживают соседствующие страны в буферной зоне и тем самым делают невозможным их интеграцию с западными структурами. «Это можно рассмотреть как попытку сохранения Москвой последних валов окопов своей державной позиции, которая ушла бы в прошлое, в случае если бы Украина, входящая глубоко в мягкое подбрюшье России, вошла бы в интеграцию со структурами НАТО», — объясняет журналист.

По мнению польского журналиста, сегодня Россией правит «клептократическая олигархия», которая хочет лишь получать выгоду от монополизированной в её руках торговли углеводородами с Европой и Китаем и приумножать накопленный капитал, размещая его на Западе. Впрочем, и среднестатистический россиянин не готов приносить жертвы во имя царя или коммунизма, он скорее хочет потреблять материальные блага, которых деды и отцы современных россиян были лишены.

Россия обладает мощной армией и ядерным оружием, но она не в состоянии проводить такую же политику, какую проводил СССР, пишет Казимерчак. По его мнению, «Путин и его окружение отдают себе отчёт в том, что их государство — сильная региональная держава, а не супердержава-империя». Важно также то, что США не рассматривают Россию как главного соперника в борьбе за сохранение глобальной гегемонии, отмечает автор.

Сегодня Европу не разделяет никакая линия фронта новой американско-российской холодной войны. В принципе, это касается и Ближнего Востока. Ведь решение о выводе сил США из восточной Сирии означает, что этот вакуум займёт — необычайно умело маневрируя между интересами курдов и властями Сирии, Ирана, Израиля и Турции — Москва. Она выступит в качестве не военного гегемона, а «дипломатического брокера», который в состоянии предложить каждой из сторон интересный компромисс.





«Следовательно, польские политики должны сделать из этого выводы и перестать создавать восточную политику на фундаменте страха, соединённого с мечтой об историческом возмездии», — резюмирует в издании Do Rzeczy польский журналист Кароль Казимерчак.